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Майкл Полиш

Michael Polish
Майкл Полиш
Майкл Полиш Michael Polish
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Дата рождения
30 октября 1970
Возраст
51 год
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Биография Майкл Полиш

Родился 30 октября 1970 года. Эль-Сентро, Калифорния, США.

Фильмография Майкл Полиш
Terror on the Prairie
Terror on the Prairie
вестерн 2022, США
8.0
American Traitor
American Traitor
драма 2021, США
6.0
Американская предательница
Американская предательница
драма 2021, США
5.0
Сила стихии
Сила стихии
боевик, криминал 2020, США
4.0
90 минут на небесах
90 минут на небесах
драма 2015, США
4.0
Биг - Сюр
Биг - Сюр
драма 2013, США
5.0
Только спокойствие
Только спокойствие
комедия, драма 2010, США
5.0
Фермер - астронавт
Фермер - астронавт
драма, приключения 2007, США
7.0
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13 октября 2021 16:29
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