Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Майкл Полиш
Майкл Полиш
Michael Polish
О персоне
Фильмография
Новости
Майкл Полиш
Michael Polish
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
30 октября 1970
Возраст
51 год
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Биография Майкл Полиш
Родился 30 октября 1970 года. Эль-Сентро, Калифорния, США.
Развернуть
Фильмография Майкл Полиш
Terror on the Prairie
вестерн
2022, США
8.0
American Traitor
драма
2021, США
6.0
Американская предательница
драма
2021, США
5.0
Сила стихии
боевик, криминал
2020, США
4.0
90 минут на небесах
драма
2015, США
4.0
Биг - Сюр
драма
2013, США
5.0
Только спокойствие
комедия, драма
2010, США
5.0
Фермер - астронавт
драма, приключения
2007, США
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Вооруженная Джина Карано готова отбиваться от бандитов в трейлере вестерна «Ужас в прериях»
Для актрисы это первый проект после увольнения из «Мандалорца».
Написать
14 февраля 2022 10:31
Джина Карано приступила к съемкам в своем первом проекте после лишения роли в «Мандалорце»
Актриса сыграет в вестерне.
Написать
13 октября 2021 16:29
Все новости
Related video
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"