«Афера Оливера Твиста»: Рецензия Киноафиши

Фильм Мартина Оуэна – это вольная интерпретация «Приключений Оливера Твиста», в которой отбрасывается сюжет и идейная составляющая оригинала и остается лишь несколько узнаваемых персонажей. Эти герои перебрались из Викторианской эпохи на современные английские улочки и стали дерзкими грабителями в кроссовках и новомодных куртках. Тем не менее, как бы создатели ни стремились вдохнуть новую жизнь в популярный роман, картину можно смотреть лишь благодаря впечатляющим сценам паркура и непревзойденному Майклу Кейну.

Перед нами современный Оливер Твист – любитель взбираться на высотные здания и оставлять на них свои граффити, чтобы максимальное число жителей могли увидеть его произведения. Однако полицейские не разделяют восхищенных взглядов горожан и всячески пытаются поймать дерзкого идеалиста. К счастью, на своем пути парень встречает новых приятелей, которые приводят Твиста к Феджину, старому торговцу произведениями искусства, создавшему теперь из молодых людей банду грабителей. Здесь же Оливер знакомится с Нэнси, которая впечатляет его своей ловкостью и скоростью. Вскоре парень, скитавшийся раньше по крышам города, переезжает к своей новой семье, совместно с которой начинает планировать похищение картины XVIII века.

Афера Оливера Твиста

В неуверенной попытке перенести классическую сказку в XXI век фильм превращается в вялое подобие работ Гая Ричи. Здесь и похожие движения камеры, и история с ограблением, и загруженный экшен. Это никак не идет на пользу фильму, который отказывается быть самостоятельным произведением и с каждой минутой становится лишь более разрозненным, а концу история выдыхается настолько, что кульминация кажется ужасно затянутой. Сразу после того, как Твист становится частью команды, в ленте один за другим начинают возникать устаревшие клише об ограблениях. В пучине такой шаблонности сами герои остаются где-то на обочине. Практически каждый персонаж является лишь функцией, лишенной предыстории и обыкновенных черт, способных сделать из них настоящих людей, а не карикатурных подобий Робинзонов Крузо.

Прежде чем исчезнуть из жизни мальчика, мать Оливера часто приводила его в музей, чтобы поразмышлять над картинами. Ничего не напоминает? Да это же практически «Щегол» Донны Тартт, которая, кстати, вдохновлялась Диккенсом. Намеренно или нет, но создатели очерчивают ряд ассоциаций, которые заставляют нас ждать определенных мотивов: например, темы взросления, преодоления утраты или же силы искусства. Все они крупицами разбросаны то здесь, то там в течение всего хронометража, но не дают никаких ростков и шанса на какое-либо развитие. Казалось бы, что из, пожалуй, самого мрачного романа Диккенса можно сделать настоящий coming of age фильм об изнанке преступного мира, но вместо этого мы получаем истории, которые мы уже где-то слышали, а из-за отсутствия некой оригинальности картина остается такой же сырой, как погода в Лондоне.

Афера Оливера Твиста

Любые надежды на то, что перед вами современный пересказ Диккенса стоит сразу же отбросить, а молодых бездомных лучше рассматривать вне рамок произведения. Ведь, несмотря на нехватку свежих идей и экспериментов (помимо смены пола некоторых оригинальных персонажей), в этом хаосе есть толика очарования. Фильм несомненно придется по душе любителям криминальных комедий, где есть солидный главарь банды (ну а кто его изобразит лучше Кейна?) и воодушевленная молодежь, способная любого обвести вокруг пальца. К тому же, это лишний повод оказаться в динамичном и даже головокружительном путешествии по улицам Лондона. Город здесь словно существует отдельно от фильма. Он как утешительное удовольствие, которого герои бессознательно достигают в конце приключения, и идеальный фон, смягчающий любые неровности.