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Полночь на злаковом поле Полночь на злаковом поле
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Midnight in the Switchgrass

Полночь на злаковом поле, 2021

2021 / США
3.4 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Герои Брюса Уиллиса и Меган Фокс расследуют серийные убийства
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Расследование дела о торговцах людьми выводит федеральных агентов на след техасского маньяка. Объединившись с местным рейнджером, напарники пытаются предотвратить очередное преступление. Голливудские звезды Брюс Уиллис («Пятый элемент», «Крепкий орешек»), Меган Фокс («Трансформеры») и Эмиль Хирш («Однажды в… Голливуде») в криминальном триллере Рэндолла Эмметта «Полночь на злаковом поле» по мотивам реальных событий.

Карл Хелтер — опытный агент ФБР с богатым послужным списком. С недавних пор ветеран охотится на преступный синдикат, в чем ему помогает Ребекка Ломбарди. Бандиты промышляют торговлей людьми, похищая молодых девушек и продавая их в секс-рабство. Вскоре Карл и Ребекка осознают, что их расследование пересекается с делом о серийном убийце из Техаса. Злоумышленник путешествует на старом фургоне, выслеживая и убивая эскортниц. На счету психопата десятки жертв, однако полиция так и не смогла выйти на его след. Полиция штата давно поставила на громком деле крест, так что местный рейнджер Байрон Кроуфорд продолжает искать маньяка в одиночку.

Федералы объединяются с Кроуфордом в надежде предотвратить новое убийство. Дело принимает неожиданный оборот, когда следующей жертвой загадочного преступника становится сама Ребекка. Придя в сознание, она обнаруживает себя скованной по рукам и ногам в неизвестном помещении. У Карла и Байрона всего сутки на то, чтобы собрать воедино последние улики и положить конец кровавой деятельности печально известного убийцы Роберта Бена Роудса.

Кинофильм «Полночь на злаковом поле» основан на реальных преступлениях Роберта Бенджамина Роудса, более известного как Убийца на стоянке грузовиков. Маньяк и насильник орудовал в период с 1975 по 1990 годы, оставаясь вне поля зрения властей. По словам самого Роудса, он лишил жизни свыше 50 женщин. В 1994 году серийный убийца был приговорен к пожизненному заключению без права досрочного освобождения.

Режиссерский дебют известного продюсера Рэндолла Эмметта. До этого он работал над созданием таких крупных проектов, как: «День курка», «Эверест», «План побега» и «Молчание». Его продюсерская карьера насчитывает свыше ста работ в кино и на телевидении.

Съемки начались 9 марта 2020 года в Пуэрто-Рико, однако ввиду COVID-19 были приостановлены уже через неделю. Производство фильма возобновилось 29 июня.

Сценарий к кинокартине написал дебютант Алан Хорснейл.

Роль Хизер исполнила Систин Роуз Сталлоне, дочь киноактера Сильвестра Сталлоне и фотомодели Дженнифер Флавин. Это лишь второе появление начинающей актрисы на большом экране: ее дебют состоялся в хорроре «Синяя бездна 2» 2019 года выпуска.

В фильме играет музыкант Колсон Бэйкер, также известный как Machine Gun Kelly. Ранее он уже появлялся на экране в лентах «Птичий короб», «Компромат», «Король Стейтен-Айленда» и ряде других хитов последних лет. На момент съемок Бэйкер и исполнительница главной женской роли Меган Фокс состояли в отношениях.

В 2020 году Меган Фокс снялась в музыкальном клипе Machine Gun Kelly на композицию Bloody Valentine.

Пенсакола, 2004 год. Два агента ФБР пытаются накрыть сеть торговцев людьми, когда выясняется, что их дело пересекается с многолетним безрезультатным расследованием серийных убийств молодых женщин. И хотя полицейский начальник слышать не хочет об официальном взаимодействии, ФРБ-ровцы объединяют усилия с местным детективом.

3.4 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 5 августа 2021
Премьера онлайн 5 августа 2021
Премьера в мире 23 июля 2021
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Рэндолл Эмметт
Рэндолл Эмметт
В ролях
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Меган Фокс
Меган Фокс
Эмиль Хирш
Эмиль Хирш
Лукас Хаас
Лукас Хаас
Кэйтлин Кармайкл
Кэйтлин Кармайкл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Полночь на злаковом поле 3 постера
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Полночь на злаковом поле
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В маленьком городке на западе Флориды в течение нескольких лет исчезают женщины, которых потом обнаруживают убитыми на трассе. У жертв много общего: молодые, белые и, как правило, секс-работницы. После очередного найденного тела офицер полиции намерен взяться за старое дело. Однако руководство и слышать не хочет о расследовании, которое уже не раз приводило их в тупик. Благо два агента ФБР также настроены поймать серийного убийцу и вскоре решают объединить свои усилия с местным…
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Павел Куличенко 5 марта 2023, 19:42
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Брюс Уиллис и Меган Фокс охотятся за убийцей в трейлере криминального триллера «Полночь на злаковом поле» Сюжет основан на реальной истории самого известного в Техасе серийного убийцы.
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11 июня 2021 14:23
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