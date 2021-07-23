Полночь на злаковом поле, 2021

Расследование дела о торговцах людьми выводит федеральных агентов на след техасского маньяка. Объединившись с местным рейнджером, напарники пытаются предотвратить очередное преступление. Голливудские звезды Брюс Уиллис («Пятый элемент», «Крепкий орешек»), Меган Фокс («Трансформеры») и Эмиль Хирш («Однажды в… Голливуде») в криминальном триллере Рэндолла Эмметта «Полночь на злаковом поле» по мотивам реальных событий.

Карл Хелтер — опытный агент ФБР с богатым послужным списком. С недавних пор ветеран охотится на преступный синдикат, в чем ему помогает Ребекка Ломбарди. Бандиты промышляют торговлей людьми, похищая молодых девушек и продавая их в секс-рабство. Вскоре Карл и Ребекка осознают, что их расследование пересекается с делом о серийном убийце из Техаса. Злоумышленник путешествует на старом фургоне, выслеживая и убивая эскортниц. На счету психопата десятки жертв, однако полиция так и не смогла выйти на его след. Полиция штата давно поставила на громком деле крест, так что местный рейнджер Байрон Кроуфорд продолжает искать маньяка в одиночку.

Федералы объединяются с Кроуфордом в надежде предотвратить новое убийство. Дело принимает неожиданный оборот, когда следующей жертвой загадочного преступника становится сама Ребекка. Придя в сознание, она обнаруживает себя скованной по рукам и ногам в неизвестном помещении. У Карла и Байрона всего сутки на то, чтобы собрать воедино последние улики и положить конец кровавой деятельности печально известного убийцы Роберта Бена Роудса.