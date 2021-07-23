Полночь на злаковом поле, 2021

Расследование дела о торговцах людьми выводит федеральных агентов на след техасского маньяка. Объединившись с местным рейнджером, напарники пытаются предотвратить очередное преступление. Голливудские звезды Брюс Уиллис («Пятый элемент», «Крепкий орешек»), Меган Фокс («Трансформеры») и Эмиль Хирш («Однажды в… Голливуде») в криминальном триллере Рэндолла Эмметта «Полночь на злаковом поле» по мотивам реальных событий.
Карл Хелтер — опытный агент ФБР с богатым послужным списком. С недавних пор ветеран охотится на преступный синдикат, в чем ему помогает Ребекка Ломбарди. Бандиты промышляют торговлей людьми, похищая молодых девушек и продавая их в секс-рабство. Вскоре Карл и Ребекка осознают, что их расследование пересекается с делом о серийном убийце из Техаса. Злоумышленник путешествует на старом фургоне, выслеживая и убивая эскортниц. На счету психопата десятки жертв, однако полиция так и не смогла выйти на его след. Полиция штата давно поставила на громком деле крест, так что местный рейнджер Байрон Кроуфорд продолжает искать маньяка в одиночку.
Федералы объединяются с Кроуфордом в надежде предотвратить новое убийство. Дело принимает неожиданный оборот, когда следующей жертвой загадочного преступника становится сама Ребекка. Придя в сознание, она обнаруживает себя скованной по рукам и ногам в неизвестном помещении. У Карла и Байрона всего сутки на то, чтобы собрать воедино последние улики и положить конец кровавой деятельности печально известного убийцы Роберта Бена Роудса.
Кинофильм «Полночь на злаковом поле» основан на реальных преступлениях Роберта Бенджамина Роудса, более известного как Убийца на стоянке грузовиков. Маньяк и насильник орудовал в период с 1975 по 1990 годы, оставаясь вне поля зрения властей. По словам самого Роудса, он лишил жизни свыше 50 женщин. В 1994 году серийный убийца был приговорен к пожизненному заключению без права досрочного освобождения.
Режиссерский дебют известного продюсера Рэндолла Эмметта. До этого он работал над созданием таких крупных проектов, как: «День курка», «Эверест», «План побега» и «Молчание». Его продюсерская карьера насчитывает свыше ста работ в кино и на телевидении.
Съемки начались 9 марта 2020 года в Пуэрто-Рико, однако ввиду COVID-19 были приостановлены уже через неделю. Производство фильма возобновилось 29 июня.
Сценарий к кинокартине написал дебютант Алан Хорснейл.
Роль Хизер исполнила Систин Роуз Сталлоне, дочь киноактера Сильвестра Сталлоне и фотомодели Дженнифер Флавин. Это лишь второе появление начинающей актрисы на большом экране: ее дебют состоялся в хорроре «Синяя бездна 2» 2019 года выпуска.
В фильме играет музыкант Колсон Бэйкер, также известный как Machine Gun Kelly. Ранее он уже появлялся на экране в лентах «Птичий короб», «Компромат», «Король Стейтен-Айленда» и ряде других хитов последних лет. На момент съемок Бэйкер и исполнительница главной женской роли Меган Фокс состояли в отношениях.
В 2020 году Меган Фокс снялась в музыкальном клипе Machine Gun Kelly на композицию Bloody Valentine.
Пенсакола, 2004 год. Два агента ФБР пытаются накрыть сеть торговцев людьми, когда выясняется, что их дело пересекается с многолетним безрезультатным расследованием серийных убийств молодых женщин. И хотя полицейский начальник слышать не хочет об официальном взаимодействии, ФРБ-ровцы объединяют усилия с местным детективом.