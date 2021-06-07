Дом улиток, 2021

В конце 60-х годов в Испании живет успешный писатель Антонио Прието, который, переживая творческий кризис, решает покинуть большой город и переехать в отдаленный городок под названием Кинтанар, расположенный в самом сердце Андалусии, что находится на юге Испании. Снимая старинную усадьбу за городом, Антонио знакомится с красавицей Бертой, представительницей богатого рода, которая знакомит его с уютным городком поближе, хотя жители поселения не стремятся идти на контакт. Антонио пытается приспособиться не только к местной природе и долгим ночам, наполненным звуками животных, но и к грубому характеру жителей деревни и безумной атмосфере, царящей в городе. Все это начинает странным образом влиять на него, особенно после того, как он случайно обнаруживает, что человек по имени Эстебан живет в изолированной комнате, как в тюрьме, под присмотром бармена и его жены. Туда Эстебана поместили из-за его устрашающей внешности и крайней жестокости. Однако Антонио умудряется найти в городе друга в лице местного священника Бенито. С ним он наконец может поговорить о Кинтанаре, его истории и немного расслабиться.
Однажды встретив двоюродного брата Берты по имени Хуста и ее двух дочерей, старшую Соле и младшую Розиту, Антонио слышит, как дети обвиняют его в том, что он на самом деле Вимеро. Озадаченный этим, Антонио спешит узнать, что означает это слово, и вскоре узнает о местной легенде, мифическом существе по имени Вимеро, которое является оборотнем и когда-то давным-давно уже совершало набег на Кинтанар с гор и убило нескольких жителей. После того, как горожане изгнали Вимеро, он проклял город, чтобы местные дети рождались с уродствами, а среди жителей поселился страх, что монстр когда-нибудь может вернутся.
Это дебютный фильм режиссера-документалиста Макарены Асторги.
Для актрисы Авы Салазар, которая является дочерью актрисы Пас Веги, это первая роль в кино.
Фильм основан на одноименном романе автора Сандры Гарсиа Ньето, которая также выступила сценаристом картины.
Это был один из первых фильмов, возобновивших киносъемки в Испании после локдауна.
Фильм является результатом международного сотрудничества кинокомпаний Bowfinger Int. Pictures и Basque Films, а также перуанской компании Tondero и мексикано-американской Hippo Entertainment Group.
Исполнительными продюсерами выступили Мария Хесус Гутьеррес, а главным партнером выступила компания Bowfinger International Pictures.
Фильм также получил поддержку ICAA и Андалузского агентства культурных учреждений Хунты Андалусии, а также Amazon Prime Video.
Режиссер Макарена Асторга закончила факультет аудиовизуальной коммуникации и педагогических наук в Университете Малаги. Ее первым документальным фильмом была картина «Женщины, говорящие о действии» о женщинах-режиссерах испанского кино девяностых годов, за которую она была удостоена множества национальных и международных наград. В 2012 году она написала и сняла короткометражный фильм «Транзит», который получил множество наград, таких как «Серебряная Бизнага» за лучший короткометражный фильм (официальный раздел) на фестивале испанского кино в Малаге. Асторга также получила премию ASFAAN в категории «Лучший андалузский режиссер» в 2014 году в знак признания ее карьеры, работы и информативной деятельности в области аудиовизуального производства и коммуникации.
Антонио Приерто, решает провести лето в горах в окрестностях Малаги. Там он надеется найти покой и вдохновение для нового романа. Необычное поведение новых знакомых пробуждает желание написать о них. Он начинает интересоваться жизнью общины и достаточно быстро понимает, что местные жители скрывают от него многочисленные тайны. Антонио с ужасом осознает, что реальность гораздо страшнее и невероятнее самых смелых фантазий...