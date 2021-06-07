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La casa del caracol

Дом улиток, 2021

2021 / Испания / Перу / Мексика
5.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Мистический триллер о тайнах испанского городка
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В конце 60-х годов в Испании живет успешный писатель Антонио Прието, который, переживая творческий кризис, решает покинуть большой город и переехать в отдаленный городок под названием Кинтанар, расположенный в самом сердце Андалусии, что находится на юге Испании. Снимая старинную усадьбу за городом, Антонио знакомится с красавицей Бертой, представительницей богатого рода, которая знакомит его с уютным городком поближе, хотя жители поселения не стремятся идти на контакт. Антонио пытается приспособиться не только к местной природе и долгим ночам, наполненным звуками животных, но и к грубому характеру жителей деревни и безумной атмосфере, царящей в городе. Все это начинает странным образом влиять на него, особенно после того, как он случайно обнаруживает, что человек по имени Эстебан живет в изолированной комнате, как в тюрьме, под присмотром бармена и его жены. Туда Эстебана поместили из-за его устрашающей внешности и крайней жестокости. Однако Антонио умудряется найти в городе друга в лице местного священника Бенито. С ним он наконец может поговорить о Кинтанаре, его истории и немного расслабиться.

Однажды встретив двоюродного брата Берты по имени Хуста и ее двух дочерей, старшую Соле и младшую Розиту, Антонио слышит, как дети обвиняют его в том, что он на самом деле Вимеро. Озадаченный этим, Антонио спешит узнать, что означает это слово, и вскоре узнает о местной легенде, мифическом существе по имени Вимеро, которое является оборотнем и когда-то давным-давно уже совершало набег на Кинтанар с гор и убило нескольких жителей. После того, как горожане изгнали Вимеро, он проклял город, чтобы местные дети рождались с уродствами, а среди жителей поселился страх, что монстр когда-нибудь может вернутся.

Это дебютный фильм режиссера-документалиста Макарены Асторги.

Для актрисы Авы Салазар, которая является дочерью актрисы Пас Веги, это первая роль в кино.
Фильм основан на одноименном романе автора Сандры Гарсиа Ньето, которая также выступила сценаристом картины.

Это был один из первых фильмов, возобновивших киносъемки в Испании после локдауна. 

Фильм является результатом международного сотрудничества кинокомпаний Bowfinger Int. Pictures и Basque Films, а также перуанской компании Tondero и мексикано-американской Hippo Entertainment Group. 

Исполнительными продюсерами выступили Мария Хесус Гутьеррес, а главным партнером выступила компания Bowfinger International Pictures.

Фильм также получил поддержку ICAA и Андалузского агентства культурных учреждений Хунты Андалусии, а также Amazon Prime Video. 

Режиссер Макарена Асторга закончила факультет аудиовизуальной коммуникации и педагогических наук в Университете Малаги. Ее первым документальным фильмом была картина «Женщины, говорящие о действии» о женщинах-режиссерах испанского кино девяностых годов, за которую она была удостоена множества национальных и международных наград. В 2012 году она написала и сняла короткометражный фильм «Транзит», который получил множество наград, таких как «Серебряная Бизнага» за лучший короткометражный фильм (официальный раздел) на фестивале испанского кино в Малаге. Асторга также получила премию ASFAAN в категории «Лучший андалузский режиссер» в 2014 году в знак признания ее карьеры, работы и информативной деятельности в области аудиовизуального производства и коммуникации.

Антонио Приерто,  решает провести лето в горах в окрестностях Малаги. Там он надеется найти покой и вдохновение для нового романа. Необычное поведение новых знакомых пробуждает  желание написать о них. Он начинает интересоваться жизнью общины и достаточно быстро понимает, что местные жители скрывают от него многочисленные тайны. Антонио с ужасом осознает, что реальность гораздо страшнее и невероятнее самых смелых фантазий...

5.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 2 сентября 2021
Премьера в мире 7 июня 2021
Возраст 16+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Макарена Асторга
Макарена Асторга
В ролях
Хавьер Рей
Хавьер Рей
Паз Вега
Паз Вега
Луна Фульхенсио
Луна Фульхенсио
Педро Касабланк
Педро Касабланк
Висенте Вергара
Висенте Вергара
Все актеры и съемочная группа
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Дом улиток
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Испания и Россия — казалось бы, трудно придумать что-то более отдаленное друг от друга. Но крайности, как известно, сходятся. Обе страны находятся на краю Европы, замыкают ее с востока и запада. Россия у самой бесконечной степи. Испания на берегу океана. Обе — на краю бездны, откуда появиться может что угодно. Такое положение на отшибе создает и какой-то особый склад ума, похожий, наверное, на характер Бирюка, живущего “в хате с краю”. Есть и в нас, и в них какое-то…
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