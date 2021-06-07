Дом улиток, 2021

В конце 60-х годов в Испании живет успешный писатель Антонио Прието, который, переживая творческий кризис, решает покинуть большой город и переехать в отдаленный городок под названием Кинтанар, расположенный в самом сердце Андалусии, что находится на юге Испании. Снимая старинную усадьбу за городом, Антонио знакомится с красавицей Бертой, представительницей богатого рода, которая знакомит его с уютным городком поближе, хотя жители поселения не стремятся идти на контакт. Антонио пытается приспособиться не только к местной природе и долгим ночам, наполненным звуками животных, но и к грубому характеру жителей деревни и безумной атмосфере, царящей в городе. Все это начинает странным образом влиять на него, особенно после того, как он случайно обнаруживает, что человек по имени Эстебан живет в изолированной комнате, как в тюрьме, под присмотром бармена и его жены. Туда Эстебана поместили из-за его устрашающей внешности и крайней жестокости. Однако Антонио умудряется найти в городе друга в лице местного священника Бенито. С ним он наконец может поговорить о Кинтанаре, его истории и немного расслабиться.

Однажды встретив двоюродного брата Берты по имени Хуста и ее двух дочерей, старшую Соле и младшую Розиту, Антонио слышит, как дети обвиняют его в том, что он на самом деле Вимеро. Озадаченный этим, Антонио спешит узнать, что означает это слово, и вскоре узнает о местной легенде, мифическом существе по имени Вимеро, которое является оборотнем и когда-то давным-давно уже совершало набег на Кинтанар с гор и убило нескольких жителей. После того, как горожане изгнали Вимеро, он проклял город, чтобы местные дети рождались с уродствами, а среди жителей поселился страх, что монстр когда-нибудь может вернутся.