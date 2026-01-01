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Мартин Оуэн
Martin Owen
Киноафиша
Персоны
Мартин Оуэн
Мартин Оуэн
Martin Owen
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
5.8
Парень с того света
(2022)
5.5
Уличные танцы. Мировой уровень
(2023)
5.3
Зверь внутри
(2024)
Фильмография Мартина Оуэна
5.3
Зверь внутри
The Beast Within
ужасы, триллер
2024, Великобритания
5.5
Уличные танцы. Мировой уровень
Breaking Point
спорт, мелодрама
2023, Великобритания
Смотреть трейлер
5.8
Парень с того света
The Loneliest Boy in the World
комедия, ужасы
2022, Великобритания
Смотреть трейлер
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
4.8
Афера Оливера Твиста
Twist
боевик, драма
2020, Великобритания
Смотреть трейлер
Рецензия
4
Клуб анонимных киллеров
Killers Anonymous
боевик, триллер, криминал
2019, Великобритания
Смотреть трейлер
Рецензия
3.9
Давай будем плохими
Let's Be Evil
триллер
2016, Великобритания
Смотреть трейлер
Выше нижнего
Above the Below
боевик, триллер
, Великобритания
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