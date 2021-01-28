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Фильм Мартина Оуэна – это вольная интерпретация «Приключений Оливера Твиста», в которой отбрасывается сюжет и идейная составляющая оригинала и остается лишь несколько узнаваемых персонажей. Эти герои перебрались из Викторианской эпохи на современные английские улочки и стали дерзкими грабителями в кроссовках и новомодных куртках. Тем не менее, как бы создатели ни стремились вдохнуть новую жизнь в популярный роман, картину можно смотреть лишь благодаря впечатляющим сценам…