Вкус плоти, 2016

Юная Жюстин – убежденная вегетарианка. Она собирается учиться в ветеринарной академии. Когда девушка поступает в учебное заведение, ее ждет неприятное открытие: все новички проходят обязательное посвящение в кругу других студентов. Важнейшая часть ритуала – поедание мяса в необработанном виде. Первокурсница через силу заставляет себя съесть кусочек сырой плоти. Вскоре после исполнения зловещего обычая с Жюстин начинают происходить странные вещи. Она постоянно хочет сырого мяса, забыв о вегетарианском образе жизни. Впоследствии тяга усиливается, девушка все чаще испытывает болезненное желание впиться зубами в живую плоть. Со временем она утрачивает способность себя контролировать и переходит к каннибализму. Фильм детально демонстрирует все ужасы и пугающе натуралистичные сцены из ее новой жизни.
Когда фильм показывали в Швеции на фестивале, несколько зрителей не смогли сдержать рвоту. Три человека потеряли сознание. В какой-то момент более 30 человек спешно покинули зал, и показ пришлось приостанавливать на середине ленты из-за суматохи и перемещений в зале.
Сырую куриную тушку, которую главная героиня ест из холодильника, на самом деле сделали из сахара. Геренс Марилье говорила, что после съемок не изменила отношение к мясу птицы, но начала испытывать отвращение к сладостям.
В Ситжесе показ фильма вызвал у зала смех и аплодисменты.
Актриса, сыгравшая главную роль, испытывала сложности в эпизоде с ломкой Жюстин. Режиссер посоветовала ей посмотреть «На игле», культовый фильм Бойла. После этого Геренс блестяще смогла войти в образ.
Название фильма в российском прокате – «Вкус плоти».
Большинство критиков были в восторге от этой киноленты, и фильм получил множество наград. Высокую оценку получила и идея, аллегорично рассказывающая о процессе взросления девочки, и ее воплощение.
Некоторые эксперты считают, что режиссер «Сырого» частично переняла стиль Ларса фон Триера, известного эпатажными триллерами.
На дороге, где занимается охотой Алексия, из-за этого происходит множество загадочных аварий, но по сюжету никому нет до этого дела.
Для Геренс Марилье съемка в этом фильме была первой работой в большом кинематографе.
Во время показа фильма в Лос-Анджелесском кинотеатре сотрудники выдавали посетителям мешочки на случай тошноты.
Хидео Кодзима считает «Сырое» одним из лучших фильмов 2016 года.
В эпизоде с танцующей у зеркала Жюстин играет музыка – дуэт сестер, читающих рэп. Их песни в основном о мужчинах, и тексты пишутся в том же пренебрежительном стиле, который обычно используют мужчины в рэпе о девушках.
В сцене, где Жюстин и Адриан останавливаются на заправке, чтобы поесть, девушка намерена подкрепиться бутербродом, но он превращается в шашлык.
Джулия Дюкурнау, режиссер фильма, заметила Эллу Румпф в швейцарской киноленте «Война». По словам Джулии, она не сразу поняла, что роль Али исполнила девушка.
Лоран Лукас, исполнивший в «Сыром» отца главной героини, уже появлялся в картине на похожую тему – фильме ужасов «В моей коже» 2002 года.
Съемки фильма проводились в бельгийском городе Льеж.
Персонажи фильма – студенты ветеринарного, но у них на вечеринке почему-то оказывается доступ ко входу в человеческий морг.
Геренс Марилье утверждает, что съемка эпизода «Бразильский воск» была далеко не самой сложной работой в фильме.
За роль в «Сыром» Марелье номинировали на французскую кинопремию в категории «Наиболее перспективная актриса».
Важной деталью режиссер посчитала осанку главной героини. Если обратить внимание на нее в начале фильма и ближе к концу, трансформация очевидна.
В одной ветеринарной школе есть традиция — проводить ритуал поедания сырого мяса. Молодая вегетарианка, пересилив себя, проходит это испытание и понимает, что не может сопротивляться растущему желанию есть сырое мясо.