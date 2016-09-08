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Вкус плоти Вкус плоти
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Вкус плоти, 2016

2016 / Франция / Бельгия / Италия
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Юная Жюстин – убежденная вегетарианка. Она собирается учиться в ветеринарной академии. Когда девушка поступает в учебное заведение, ее ждет неприятное открытие: все новички проходят обязательное посвящение в кругу других студентов. Важнейшая часть ритуала – поедание мяса в необработанном виде. Первокурсница через силу заставляет себя съесть кусочек сырой плоти. Вскоре после исполнения зловещего обычая с Жюстин начинают происходить странные вещи. Она постоянно хочет сырого мяса, забыв о вегетарианском образе жизни. Впоследствии тяга усиливается, девушка все чаще испытывает болезненное желание впиться зубами в живую плоть. Со временем она утрачивает способность себя контролировать и переходит к каннибализму. Фильм детально демонстрирует все ужасы и пугающе натуралистичные сцены из ее новой жизни.

Когда фильм показывали в Швеции на фестивале, несколько зрителей не смогли сдержать рвоту. Три человека потеряли сознание. В какой-то момент более 30 человек спешно покинули зал, и показ пришлось приостанавливать на середине ленты из-за суматохи и перемещений в зале.

Сырую куриную тушку, которую главная героиня ест из холодильника, на самом деле сделали из сахара. Геренс Марилье говорила, что после съемок не изменила отношение к мясу птицы, но начала испытывать отвращение к сладостям.

В Ситжесе показ фильма вызвал у зала смех и аплодисменты.

Актриса, сыгравшая главную роль, испытывала сложности в эпизоде с ломкой Жюстин. Режиссер посоветовала ей посмотреть «На игле», культовый фильм Бойла. После этого Геренс блестяще смогла войти в образ.

Название фильма в российском прокате – «Вкус плоти».

Большинство критиков были в восторге от этой киноленты, и фильм получил множество наград. Высокую оценку получила и идея, аллегорично рассказывающая о процессе взросления девочки, и ее воплощение.

Некоторые эксперты считают, что режиссер «Сырого» частично переняла стиль Ларса фон Триера, известного эпатажными триллерами.

На дороге, где занимается охотой Алексия, из-за этого происходит множество загадочных аварий, но по сюжету никому нет до этого дела.

Для Геренс Марилье съемка в этом фильме была первой работой в большом кинематографе.

Во время показа фильма в Лос-Анджелесском кинотеатре сотрудники выдавали посетителям мешочки на случай тошноты.

Хидео Кодзима считает «Сырое» одним из лучших фильмов 2016 года.

В эпизоде с танцующей у зеркала Жюстин играет музыка – дуэт сестер, читающих рэп. Их песни в основном о мужчинах, и тексты пишутся в том же пренебрежительном стиле, который обычно используют мужчины в рэпе о девушках.

В сцене, где Жюстин и Адриан останавливаются на заправке, чтобы поесть, девушка намерена подкрепиться бутербродом, но он превращается в шашлык.

Джулия Дюкурнау, режиссер фильма, заметила Эллу Румпф в швейцарской киноленте «Война». По словам Джулии, она не сразу поняла, что роль Али исполнила девушка.

Лоран Лукас, исполнивший в «Сыром» отца главной героини, уже появлялся в картине на похожую тему – фильме ужасов «В моей коже» 2002 года.

Съемки фильма проводились в бельгийском городе Льеж.

Персонажи фильма – студенты ветеринарного, но у них на вечеринке почему-то оказывается доступ ко входу в человеческий морг.

Геренс Марилье утверждает, что съемка эпизода «Бразильский воск» была далеко не самой сложной работой в фильме.

За роль в «Сыром» Марелье номинировали на французскую кинопремию в категории «Наиболее перспективная актриса».

Важной деталью режиссер посчитала осанку главной героини. Если обратить внимание на нее в начале фильма и ближе к концу, трансформация очевидна.

В одной ветеринарной школе есть традиция — проводить ритуал поедания сырого мяса. Молодая вегетарианка, пересилив себя, проходит это испытание и понимает, что не может сопротивляться растущему желанию есть сырое мясо.

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 1 июля 2017
Премьера в мире 8 сентября 2016
Возраст 18+
Режиссер
Джулия Дюкорно
Джулия Дюкорно
В ролях
Элла Рамф
Рабах Наит Уфелла
Рабах Наит Уфелла
Лоран Люка
Джоана Прейсс
Джоана Прейсс
Були Ланнерс
Були Ланнерс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Вкус плоти 3 постера
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саундтрек фильма Вкус плоти
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