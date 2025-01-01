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Лоран Люка
Лоран Люка Laurent Lucas
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Лоран Люка

Laurent Lucas

Дата рождения
20 июля 1965
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Париж, Франция

Популярные фильмы

Приговор 6.7
Приговор (2018)
Сырое 6.7
Сырое (2016)
Еврейский кардинал 6.6
Еврейский кардинал (2013)

Фильмография Лоран Люка

Жанр
Год
Все 18 Фильмы 18 Актер 18
Дело «Мальдорор» 6.5
Дело «Мальдорор» Maldoror
криминал, драма, триллер 2024, Бельгия / Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Настоящий парень 6.4
Настоящий парень Un vrai bonhomme
комедия, драма 2019, Франция / Бельгия
Приговор 6.7
Приговор Une intime conviction
драма 2018, Бельгия
Бешеные 5.9
Бешеные Rabid Dogs / Enragés
драма, боевик, триллер 2016, Франция / Канада
Рецензия
Сырое 6.7
Сырое Raw
ужасы, драма 2016, Франция / Бельгия / Италия
Флорида 6.5
Флорида Floride
драма, комедия 2015, Франция
Еврейский кардинал 6.6
Еврейский кардинал Le métis de Dieu
биография 2013, Франция
Ей нужен хаос 6.1
Ей нужен хаос Elle veut le chaos
драма 2008, Канада
Встречное расследование 5.8
Встречное расследование Contre-enquête / Counter investigation
криминал 2007, Франция
Захват 6.1
Захват La capture
драма 2007, Франция / Канада
Смотреть трейлер
Лемминг 6
Лемминг Lemming
драма, триллер 2005, Франция
Мучение 5.8
Мучение Calvaire
ужасы, драма 2004, Франция / Бельгия / Люксембург
Смех и наказание 5.7
Смех и наказание Rire et châtiment
комедия 2003, Франция
Кто убил Бэмби? 6.1
Кто убил Бэмби? Qui a tué Bambi?
триллер 2003, Франция
Тирезия 6.3
Тирезия Tiresia
драма 2003, Канада / Франция
В моей коже 6.2
В моей коже Dans ma peau
драма 2002, Франция
Порнограф 5.2
Порнограф Le pornographe
драма 2001, Канада / Франция
Пола Икс 5.7
Пола Икс Pola X
драма, мелодрама 1999, Франция / Швейцария / Германия / Япония
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