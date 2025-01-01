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Фильмография
Лоран Люка
Laurent Lucas
Киноафиша
Персоны
Лоран Люка
Лоран Люка
Laurent Lucas
Дата рождения
20 июля 1965
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Париж, Франция
Популярные фильмы
6.7
Приговор
(2018)
6.7
Сырое
(2016)
6.6
Еврейский кардинал
(2013)
Фильмография Лоран Люка
Жанр
Все
Биография
Боевик
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Триллер
Ужасы
Год
Все
2024
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2015
2013
2008
2007
2005
2004
2003
2002
2001
1999
Все
18
Фильмы
18
Актер
18
6.5
Дело «Мальдорор»
Maldoror
криминал, драма, триллер
2024, Бельгия / Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
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6.4
Настоящий парень
Un vrai bonhomme
комедия, драма
2019, Франция / Бельгия
6.7
Приговор
Une intime conviction
драма
2018, Бельгия
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5.9
Бешеные
Rabid Dogs / Enragés
драма, боевик, триллер
2016, Франция / Канада
Рецензия
6.7
Сырое
Raw
ужасы, драма
2016, Франция / Бельгия / Италия
6.5
Флорида
Floride
драма, комедия
2015, Франция
6.6
Еврейский кардинал
Le métis de Dieu
биография
2013, Франция
6.1
Ей нужен хаос
Elle veut le chaos
драма
2008, Канада
5.8
Встречное расследование
Contre-enquête / Counter investigation
криминал
2007, Франция
6.1
Захват
La capture
драма
2007, Франция / Канада
Смотреть трейлер
6
Лемминг
Lemming
драма, триллер
2005, Франция
5.8
Мучение
Calvaire
ужасы, драма
2004, Франция / Бельгия / Люксембург
5.7
Смех и наказание
Rire et châtiment
комедия
2003, Франция
6.1
Кто убил Бэмби?
Qui a tué Bambi?
триллер
2003, Франция
6.3
Тирезия
Tiresia
драма
2003, Канада / Франция
6.2
В моей коже
Dans ma peau
драма
2002, Франция
5.2
Порнограф
Le pornographe
драма
2001, Канада / Франция
5.7
Пола Икс
Pola X
драма, мелодрама
1999, Франция / Швейцария / Германия / Япония
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