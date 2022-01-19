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Джулия Дюкорно
Джулия Дюкорно
Julia Ducournau
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Джулия Дюкорно
Julia Ducournau
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Дата рождения
18 ноября 1983
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Режиссер, Сценарист
Место рождения
Париж, Франция
Биография Джулия Дюкорно
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Фильмография Джулия Дюкорно
Титан
драма, триллер
2021, Франция / Бельгия
5.0
Вкус плоти
ужасы, драма
2016, Франция / Бельгия / Италия
6.0
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«Событие» Одри Диван и «Аннетт» Леоса Каракса получили французскую кинопремию «Люмьер»
Фаворит премии, триллер Жюлии Дюкурно «Титан», оказался в проигрыше в главных номинациях.
Написать
19 января 2022 11:18
Жюлия Дюкорно рассказала, что сценарий «Титана» — самый трудный в ее карьере
Постановщица переживала, что ей нечего будет рассказать в новом фильме, а также на нее давил успех ее дебютной ленты.
Написать
13 декабря 2021 15:23
Объявлены номинанты на премию Европейской киноакадемии — Юра Борисов претендует на звание лучшего актера
За престижную награду он будет бороться с Энтони Хопкинсом.
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10 ноября 2021 16:30
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