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Джоана Прейсс
Джоана Прейсс
Joana Preiss
О персоне
Фильмография
Джоана Прейсс
Joana Preiss
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Дата рождения
22 мая 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Режиссер
Биография Джоаны Прейсс
Родилась 22 мая 1972 года. Марсель, Франция.
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Фильмография Джоаны Прейсс
Зубы, писать и в постель!
комедия
2018, Франция
5.0
Вкус плоти
ужасы, драма
2016, Франция / Бельгия / Италия
6.0
Мария – королева Шотландии
драма, биография
2013, Швейцария / Франция
5.0
Париж, я люблю тебя
мелодрама
2006, Лихтенштейн / Швейцария / Германия / Франция
7.0
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