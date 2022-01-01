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Киноафиша Персоны Джоана Прейсс

Джоана Прейсс

Joana Preiss
Джоана Прейсс
Джоана Прейсс Joana Preiss
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Дата рождения
22 мая 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Режиссер
Биография Джоаны Прейсс

Родилась 22 мая 1972 года. Марсель, Франция.

Фильмография Джоаны Прейсс
Зубы, писать и в постель!
Зубы, писать и в постель!
комедия 2018, Франция
5.0
Вкус плоти
Вкус плоти
ужасы, драма 2016, Франция / Бельгия / Италия
6.0
Мария – королева Шотландии
Мария – королева Шотландии
драма, биография 2013, Швейцария / Франция
5.0
Париж, я люблю тебя
Париж, я люблю тебя
мелодрама 2006, Лихтенштейн / Швейцария / Германия / Франция
7.0
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