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Були Ланнерс
Були Ланнерс
Bouli Lanners
О персоне
Фильмография
Були Ланнерс
Bouli Lanners
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Дата рождения
12 мая 1965
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Були Ланнерса
Родился 20 мая 1965 года. Мореснет-Чепиль, Бельгия.
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Фильмография Були Ланнерса
Нотр-Дам
комедия
2019, Франция / Бельгия
6.0
Мелкий фермер
драма
2017, Франция
7.0
Собака
драма, комедия
2017, Франция / Бельгия
5.0
Вкус плоти
ужасы, драма
2016, Франция / Бельгия / Италия
6.0
Я умер, но у меня есть друзья
комедия
2015, Франция / Бельгия
6.0
Каникулы маленького Николя
комедия
2014, Франция
6.0
Тур де Шанс
комедия
2013, Франция
5.0
Лулу – обнаженная женщина
драма, комедия
2013, Франция
6.0
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