Киноафиша Фильмы Сырое Награды и номинации фильма Сырое

Награды и номинации фильма Сырое 2016

Каннский кинофестиваль 2016 Каннский кинофестиваль 2016
Две недели режиссеров или Неделя критиков
Победитель
Главный приз Недели критики
Номинант
 Квир-пальма
Номинант
 Золотая камера
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2016 Кинофестиваль в Торонто 2016
Полуночное безумие
Номинант
