Глотай, 2019

Хантер, девушка из бедной семьи, только что вышла замуж за Ричи, наследника крупной нью-йоркской корпорации. Хотя это позволяет ей забыть о финансовых проблемах и проводить время в свое удовольствие, Хантер чувствует себя неудовлетворенной как браком, так и домашней жизнью.

Вскоре героиня открывает необычный способ снимать стресс, проглотив резиновый мячик. Постепенно она съедает все мелкие предметы в доме, а позже обнаруживает, что беременна. Но во время УЗИ ее секрет становится известен Ричи...