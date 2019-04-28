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Глотай Глотай
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Swallow

Глотай, 2019

2019 / США / Франция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Хантер, девушка из бедной семьи, только что вышла замуж за Ричи, наследника крупной нью-йоркской корпорации. Хотя это позволяет ей забыть о финансовых проблемах и проводить время в свое удовольствие, Хантер чувствует себя неудовлетворенной как браком, так и домашней жизнью.

Вскоре героиня открывает необычный способ снимать стресс, проглотив резиновый мячик. Постепенно она съедает все мелкие предметы в доме, а позже обнаруживает, что беременна. Но во время УЗИ ее секрет становится известен Ричи...

  • Фильм является полнометражным дебютом Карло Мирабелла-Дэйвиса в качестве режиссера и сценариста. Продюсерам очень понравился сценарий дебютанта, поэтому фильму удалось получить большой бюджет и собрать звездный каст во главе с Хейли Беннетт.
  • Психическое расстройство, от которого страдает главная героиня, называется пикацизмом, или парорексией. Больные парорексией испытывают непреодолимое желание поедать несъедобные предметы. Чаще всего от нее страдают женщины низкого социально-экономического статуса и беременные, то есть героиня попадает под все три пункта.
  • Основные съемки фильма начались в мае 2018 года в американском городе Покипси, где располагается дом главных героев и соседняя ферма. Небольшой стеклянный коттедж был выбран за свой “хичкоковский” вид, а то, что он был расположен у реки, напомнило режиссеру вид кольца настроения.

В центре сюжета – ожидающая первенца домохозяйка Хантер. Беременность героини протекает спокойно, если не брать в расчет ее новообретенную страсть к поеданию опасных предметов. Девушку все чаще одолевают необъяснимые навязчивые желания: есть несъедобные вещи. После одного из таких инцидентов муж организует за ней пристальный контроль, вследствие которого Хантер начинает подозревать, что за ее спиной происходит нечто страшное. 

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 6 марта 2020
Премьера в мире 28 апреля 2019
Возраст 16+
Режиссер
Карло Мирабелла-Дэйвис
В ролях
Хейли Беннетт
Хейли Беннетт
Остин Стоуэлл
Остин Стоуэлл
Дэнис О’Хэр
Дэнис О’Хэр
Элизабет Марвел
Элизабет Марвел
Дэвид Раш
Все актеры и съемочная группа
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Глотай
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