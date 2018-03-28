Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Рейс 298» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Бунтарь 2
4.7
Киноафиша Фильмы Бунтарь 2
4.7

Бунтарь 2

, 2018
Baaghi 2
Индия / триллер, боевик / 18+
Постер фильма Бунтарь 2
4.7

О фильме

Закаленный в боях армейский офицер вступает в схватку с наркобаронами и русскими наемниками, чтобы освободить похищенную дочь своей бывшей возлюбленной. 

В ролях

Тайгер Шрофф
Тайгер Шрофф
Ranveer Pratap Singh
Диша Патани
Диша Патани
Neha
Манодж Баджпаи
Манодж Баджпаи
DIG Ajay Shergill
Рандип Худа
Рандип Худа
LSD
Жаклин Фернандес
Mohini (Dancer in the song Ek Do Teen)
Ритеш Дешмукх
Випин Шарма
Neha's Father
Лакшми Манчу
Eindraneel Bhattacharya
Дипак Добриял
Usman Langda
Пратик Баббар
Sunny Salgoankar
Ashwin Kaushal
Man who stays opposite Reha's school
Режиссер Ахмед Кхан
Сценарист Sajid Nadiadwala, Jojo Khan, Abbaas Hierapurwala, Niraj Kumar Mishra
Композитор Джулиус Пакьям, Pranaay, Mithun Sharma, Сандип Широдкар
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 17 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 28 марта 2018
Премьера в мире 28 марта 2018
Дата выхода
30 марта 2018 Великобритания
30 марта 2018 Индия
27 апреля 2018 Непал
30 марта 2018 Франция
Сборы в мире $33 139 063
Производство Benetone Films, Fox STAR Studios, Nadiadwala Grandson Entertainment
Другие названия
Baaghi 2, Baaghi 2: Le rebelle, Mässaja 2, Rebel 2, Бунтарь 2, बाग़ी 2, タイガー・バレット, 바기 2

Рейтинг фильма

4.7
Оцените 13 голосов
4.7 IMDb
Слушать
саундтрек фильма Бунтарь 2

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Бунтарь 2

Право на любовь 2
Право на любовь 2 боевик, мелодрама
2022, Индия
2.0
Бой
Бой триллер
2019, Индия
6.0
Студент года 2
Студент года 2 мелодрама, боевик
2019, Индия
2.0
Мунна Майкл
Мунна Майкл мюзикл, мелодрама, боевик
2017, Индия
3.0
Беспечные близнецы 2
Беспечные близнецы 2 мюзикл, мелодрама, комедия, боевик
2017, Индия
3.0
Тайлер Рейк: Операция по спасению
Тайлер Рейк: Операция по спасению боевик, триллер
2020, США
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
«Вместо борьбы и стресса – спокойный пес»: узнали у экспертов из «Чия и Компания», как убедить питомцев не бояться груминга
Хотите тратить меньше бензина? Забудьте о присадках – вот лучший способ сократить расход топлива
Сколько баллов потребуется для поступления на бюджет в 2026 году
Зачем пересматривать «Игру престолов», если есть эти 5 малоизвестных сериалов Netflix с рейтингом 8+
После «Первого отдела» нечего смотреть? Нашла 3 новых детективных сериала июля 2026, которые невозможно бросить на середине
В «Ходячем замке» должна была быть совсем другая злодейка: Миядзаки вырезал самого важного персонажа из книги и вот почему
«Дом дракона» повторил роковую ошибку «Первого отдела»: Шибрагиных после нее смешали с грязью – Таргариенов пока пронесло
«Путаница полная с этим»: «12 стульев» Андреасяна зря «хоронят» до премьеры – Шахназаров объяснил, почему фильму можно дать шанс
Дайте шанс паре серий – уже не оторветесь от этого детектива с 8.3 на IMDb: «мечта, а не сериал»
Ему хватило 5 секунд: как Шарапов из «Места встречи..» понял, что Аня на лавочке — самозванка
Стриптиз Светличной, конечно, помнят все, а остальные танцы Гайдая? Угадайте 6 легендарных фильмов всего по одному кадру (задорный тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше