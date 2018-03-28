В ролях
Жаклин Фернандес
Mohini (Dancer in the song Ek Do Teen)
Дипак Добриял
Usman Langda
Пратик Баббар
Sunny Salgoankar
Ashwin Kaushal
Man who stays opposite Reha's school
Все актеры и съемочная группа
Сценарист
Sajid Nadiadwala, Jojo Khan, Abbaas Hierapurwala, Niraj Kumar Mishra
Композитор
Джулиус Пакьям, Pranaay, Mithun Sharma, Сандип Широдкар
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 17 минут
Год выпуска
2018
Премьера онлайн
28 марта 2018
Премьера в мире
28 марта 2018
Дата выхода
|30 марта 2018
|Великобритания
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|30 марта 2018
|Индия
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|27 апреля 2018
|Непал
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|30 марта 2018
|Франция
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Сборы в мире
$33 139 063
Производство
Benetone Films, Fox STAR Studios, Nadiadwala Grandson Entertainment
Другие названия
Baaghi 2, Baaghi 2: Le rebelle, Mässaja 2, Rebel 2, Бунтарь 2, बाग़ी 2, タイガー・バレット, 바기 2