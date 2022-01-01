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Бальтазар Гетти
Бальтазар Гетти
Balthazar Getty
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Бальтазар Гетти
Balthazar Getty
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Дата рождения
22 января 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Продюсер
Личные связи
Сиенна Миллер
были в отношениях в 2008 году
Биография Бальтазар Гетти
Родился 22 января 1975 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Фильмография Бальтазар Гетти
#Хоррор
детектив, ужасы, триллер, драма
2015, США
3.0
Биг - Сюр
драма
2013, США
5.0
Пир
ужасы, комедия, боевик, триллер
2005, США
6.0
Команда 49: Огненная лестница
триллер, драма, боевик
2004, США
6.0
Шоссе в никуда
мистика, ужасы, триллер, драма
1997, США / Франция
6.0
Белый шквал
драма, приключения
1996, США
7.0
Красная жара
драма, мюзикл
1993, Канада
7.0
День в Городе Ангелов
драма
1992, США
8.0
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Связи
Сиенна Миллер
Sienna Miller
были в отношениях в 2008 году
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