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Белый шквал Белый шквал
Киноафиша Фильмы Белый шквал Белый шквал, 1996: актеры и роли
White Squall Белый шквал 1996 / США
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Белый шквал, 1996: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ридли Скотт Ридли Скотт Ridley Scott
В ролях
Бальтазар Гетти Бальтазар Гетти Balthazar Getty Кэролайн Гудолл Кэролайн Гудолл Caroline Goodall Эрик Майкл Коул Эрик Майкл Коул Eric Michael Cole Итэн Эмбри Итэн Эмбри Ethan Embry Джереми Систо Джереми Систо Jeremy Sisto Райан Филипп Райан Филипп Ryan Phillippe Джеймс Ребхорн Джеймс Ребхорн James Rebhorn Джефф Бриджес Джефф Бриджес Jeff Bridges Хулио Оскар Мечосо Julio Oscar Mechoso Желько Иванек Желько Иванек Zeljko Ivanek Джилл Ларсон Jill Larson Дэвид Селби David Selby Скотт Вулф Джон Сэвэдж Джон Сэвэдж John Savage
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