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Белый шквал
Белый шквал, 1996: актеры и роли
White Squall
Белый шквал
1996 / США
7.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Белый шквал, 1996: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ридли Скотт
Ridley Scott
В ролях
Бальтазар Гетти
Balthazar Getty
Кэролайн Гудолл
Caroline Goodall
Эрик Майкл Коул
Eric Michael Cole
Итэн Эмбри
Ethan Embry
Джереми Систо
Jeremy Sisto
Райан Филипп
Ryan Phillippe
Джеймс Ребхорн
James Rebhorn
Джефф Бриджес
Jeff Bridges
Хулио Оскар Мечосо
Julio Oscar Mechoso
Желько Иванек
Zeljko Ivanek
Джилл Ларсон
Jill Larson
Дэвид Селби
David Selby
Скотт Вулф
Джон Сэвэдж
John Savage
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Поехавшая
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