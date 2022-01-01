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Коммунальный детектив Коммунальный детектив
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Коммунальный детектив, 2012

2012 / Россия
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О фильме

Действие сериала происходит в Москве, в наши дни. Центром событий является чудом сохранившийся мирок коммунальной квартиры — одной из последних в наше время. В ней остались почти те же порядки, что были десятилетия назад — заставленный вещами коридор, споры и порой склоки между соседями, вечная мечта об отдельной квартире или хотя бы о расширении жилплощади. Но это только в начале. С появлением двух новых жильцов, взаимоотношения соседей меняются, да и сама квартира становится не просто коммуналкой, а самым настоящим детективным агентством. Но, всё по порядку.

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Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2012
Возраст 16+
Режиссер
Ольга Музалева
В ролях
Владимир Капустин
Владимир Капустин
Сергей Друзьяк
Сергей Друзьяк
Елена Аминова
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Александр Пацевич
Александр Пацевич
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Постер фильма Коммунальный детектив 1 постер
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