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Майк Миллс
Майк Миллс
Mike Mills
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Майк Миллс
Mike Mills
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Дата рождения
20 марта 1966
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Беркли, США
Биография Майк Миллс
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Фильмография Майк Миллс
Камон Камон
драма
2021, США
8.0
Женщины ХХ века
комедия
2016, США
7.0
Начинающие
драма
2010, США
7.0
Дурная привычка
драма, комедия
2005, США
7.0
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Во время съемок фильма C’mon C’mon Хоакин Феникс не хотел, чтобы дети называли его Джокером
Съемки картины пришлись на разгар промокампании «Джокера».
Написать
7 декабря 2021 15:26
Режиссер фильма C’mon C’mon рассказал об особых отношениях между Хоакином Фениксом и юным Вуди Норманом
«Этот ублюдок! Он так хорош!» — говорил Феникс про своего коллегу.
Написать
19 ноября 2021 15:57
Студия A24 выпустила новый трейлер черно-белой драмы C’mon C’mon с Хоакином Фениксом
У фильма Майка Миллса сейчас 92% на сайте Rotten Tomatoes.
Написать
10 ноября 2021 10:27
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