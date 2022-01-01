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Камон Камон Камон Камон
Киноафиша Фильмы Камон Камон Отзывы о фильме «Камон Камон»
C'mon C'mon Камон Камон 2021 / США
8.2 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Отзывы о фильме «Камон Камон»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Радиожурналист Джонни (Хоакин Феникс) ездит по разным городам, встречается с детьми и берет у них интервью. Причем он задает юным собеседникам очень взрослые вопросы, на которые те подробно отвечают. Но герою приходится отвлечься на время от своих дел. Сестра просит Джонни посидеть с ее девятилетним сыном Джесси (Вуди Норман), пока она сама помогает мужу, у которого проблемы с психикой. Одинокий дядя соглашается, и так начинается дружба необычных представителей разных поколений. Вскоре…

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