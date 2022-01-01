Наша рецензия

Радиожурналист Джонни (Хоакин Феникс) ездит по разным городам, встречается с детьми и берет у них интервью. Причем он задает юным собеседникам очень взрослые вопросы, на которые те подробно отвечают. Но герою приходится отвлечься на время от своих дел. Сестра просит Джонни посидеть с ее девятилетним сыном Джесси (Вуди Норман), пока она сама помогает мужу, у которого проблемы с психикой. Одинокий дядя соглашается, и так начинается дружба необычных представителей разных поколений. Вскоре…