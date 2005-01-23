[Джастин в последний раз видится с доктором Перри в его новом кабинете перед отъездом в колледж]

Justin Cobb Что случилось?

Dr. Perry Lyman Что ты имеешь в виду?

Justin Cobb Это место. Оно какое-то унылое.

Dr. Perry Lyman Не знаю, я... Пожалуй, перестал пытаться кем-то быть. Принял себя со всеми своими человеческими недостатками. Тебе бы тоже так стоило. Помнишь, когда тебе было лет 13, ты... Ты постоянно пародировал диктора новостей.

Justin Cobb [смеётся] Правда?

Dr. Perry Lyman Да, у тебя получалось отлично.

Justin Cobb Прости.

Dr. Perry Lyman Если хочешь этим заниматься, Нью-Йорк — идеальное место. Заводи знакомства, стучи в двери.

[Доктор Перри закуривает сигарету]

Dr. Perry Lyman Подбери правильную стрижку, возьми уроки вокала. Может, сработает. Но тебе придётся столкнуться со многими страхами.

Justin Cobb Я просто пришёл на осмотр.

Dr. Perry Lyman Правда? Джастин, извини, если я когда-то внушал тебе чувство стыда из-за твоего пальца. Я изучал этот вопрос. Медицински и психологически — нет ничего плохого в сосании пальца.

Justin Cobb Не думаю, что могу с этим согласиться.

Dr. Perry Lyman Серьёзно. Послушай. Джастин... с тобой не было ничего не так.

Justin Cobb Мне казалось, что со мной всё не так.

Dr. Perry Lyman Потому что все мы хотим быть без проблем. Починить себя. Ищем какое-то волшебное решение, чтобы стать лучше, но никто из нас толком не знает, что делает. И что в этом плохого? Это всё, на что мы, люди, способны. Догадываться. Пытаться. Надеяться. Но, Джастин, только не обманывай себя, думая, что у тебя есть ответ. Потому что это х##ня. Главное — жить без ответа. Думаю.

[оба смеются]