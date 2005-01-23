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Постер фильма Дурная привычка
6.8
Дурная привычка - Трейлер
Киноафиша Фильмы Дурная привычка
6.8

Дурная привычка

, 2005
Thumbsucker
США / драма, комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Дурная привычка
6.8
Дурная привычка - Трейлер
Дурная привычка  Трейлер

О фильме

17-летний Джастин живет в очень странном мире, где родители запрещают ему звать их «мама» и «папа», а он сам не может и двух слов связать, чтобы признаться в любви к однокласснице.

Пытаясь выйти из заколдованного круга, Джастин кардинальным образом меняет свою жизнь, превращаясь из скромного паренька в яркого оратора и пылкого любовника. В своем новом мире, мало похожем на реальность, вспомнит ли он, с какой безобидной привычки начались его приключения?

В ролях

Киану Ривз
Киану Ривз
Perry Lyman
Тильда Суинтон
Тильда Суинтон
Audrey Cobb
Винс Вон
Винс Вон
Келли Гарнер
Келли Гарнер
Rebecca
Лу Тейлор Пуччи
Джастин Кобб
Винсент Д’Онофрио
Винсент Д’Онофрио
Mike Cobb
Ted Beckman
Stoner Guy
Бенджамин Брэтт
Бенджамин Брэтт
Matt Schramm
Arvin V. Entena
Perry Lyman's Assistant
Тайлер Гэннон
Stoner Chick
Allen Go
Biology Teacher
Режиссер Майк Миллс
Сценарист Уолтер Керн, Майк Миллс
Композитор Tim DeLaughter
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 23 сентября 2006
Премьера в мире 23 января 2005
Дата выхода
23 января 2005 Россия
28 октября 2005 Великобритания
28 октября 2005 Ирландия
23 января 2005 Казахстан
23 января 2005 США
23 января 2005 Украина
6 сентября 2006 Франция
MPAA R
Бюджет $4 000 000
Сборы в мире $2 138 742
Производство Bob Yari Productions, This Is That Productions, Cinema-Go-Go
Другие названия
Thumbsucker, Age Difficile Obscur, Başparmak, Chupa no Dedo, Čiulpiantis nykštį, Cu degetu-n gura, Impulsividade, Impulso Adolecente, Impulso adolescente, Rodzinka, Thumbsucker - Bleib wie du bist!, Thumbsucker - Il succhiapollice, Ujj-függő, Ο πιπίλας, Вреден навик, Дурная привычка, Погана звичка, サムサッカー

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 13 голосов
6.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

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Дурная привычка - Трейлер
Дурная привычка Трейлер
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Цитаты

[Джастин в последний раз видится с доктором Перри в его новом кабинете перед отъездом в колледж]
Justin Cobb Что случилось?
Dr. Perry Lyman Что ты имеешь в виду?
Justin Cobb Это место. Оно какое-то унылое.
Dr. Perry Lyman Не знаю, я... Пожалуй, перестал пытаться кем-то быть. Принял себя со всеми своими человеческими недостатками. Тебе бы тоже так стоило. Помнишь, когда тебе было лет 13, ты... Ты постоянно пародировал диктора новостей.
Justin Cobb [смеётся] Правда?
Dr. Perry Lyman Да, у тебя получалось отлично.
Justin Cobb Прости.
Dr. Perry Lyman Если хочешь этим заниматься, Нью-Йорк — идеальное место. Заводи знакомства, стучи в двери.
[Доктор Перри закуривает сигарету]
Dr. Perry Lyman Подбери правильную стрижку, возьми уроки вокала. Может, сработает. Но тебе придётся столкнуться со многими страхами.
Justin Cobb Я просто пришёл на осмотр.
Dr. Perry Lyman Правда? Джастин, извини, если я когда-то внушал тебе чувство стыда из-за твоего пальца. Я изучал этот вопрос. Медицински и психологически — нет ничего плохого в сосании пальца.
Justin Cobb Не думаю, что могу с этим согласиться.
Dr. Perry Lyman Серьёзно. Послушай. Джастин... с тобой не было ничего не так.
Justin Cobb Мне казалось, что со мной всё не так.
Dr. Perry Lyman Потому что все мы хотим быть без проблем. Починить себя. Ищем какое-то волшебное решение, чтобы стать лучше, но никто из нас толком не знает, что делает. И что в этом плохого? Это всё, на что мы, люди, способны. Догадываться. Пытаться. Надеяться. Но, Джастин, только не обманывай себя, думая, что у тебя есть ответ. Потому что это х##ня. Главное — жить без ответа. Думаю.
[оба смеются]
Dr. Perry Lyman [Доктор Перри смеётся и закуривает ещё одну сигарету] Думаю.

Отзывы о фильме

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