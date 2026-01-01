Оповещения от Киноафиши
Аарон Десснер
Aaron Dessner
Аарон Десснер
Aaron Dessner
Дата рождения
23 апреля 1976
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Цинциннати, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.9
Принятые за незнакомцев
(2013)
7.6
Камон Камон
(2021)
7.0
Во всё тяжкое
(2018)
Фильмография Аарон Десснер
5.4
Одуванчик
Dandelion
драма, мелодрама
2024, США
6.4
Сирано
Cyrano
драма, мюзикл
2022, США
7.6
Камон Камон
C'mon C'mon
драма
2021, США
6.3
Жокей
Jockey
драма
2021, США
7
Во всё тяжкое
The Professor
драма, комедия
2018, США
5.8
Транс-Пекос
Transpecos
триллер
2016, США
5.8
Биг - Сюр
Big Sur
драма
2013, США
7.9
Принятые за незнакомцев
Mistaken for Strangers
документальный, комедия, мюзикл
2013, США
Новости о Аарон Десснер
