«Выбивая долги»: Рецензия Киноафиши

Дэвид (Бобби Сото), коллектор из привилегированной семьи, выбирал супругу по принципу «найти единственную, кому от него ничего не было бы нужно», благодаря чему остался счастлив в браке. Работа, конечно, неблагодарная: день за днем собирать дань с многочисленных мелких банд округи, которую те платят за «крышу», но чего не сделаешь ради двух очаровательных детишек и красавицы жены. Стоит над Дэвидом нависнуть какой-либо угрозе, прикроет верный напарник Крипер (Шайа Лабаф), отмороженный мужчина средних лет в строгом костюме, творящий в гневе бесчеловечные вещи с провинившимися должниками. Его взгляд холоден, все тело разукрашено татуировками, но за своего «друга» Крипер готов умереть, а затем вернуться с того света, дабы истребить обидчиков. Трудовые будни далеко не так безоблачны, как кажется, время от времени случаются неурядицы. Но настоящих проблем Дэвид не знал до появления в городе некоего Конехо (Хосе Конехо Мартин), отъявленного бандита, то и дело повторяющего, что он ходит под дьяволом и, соответственно, если не бессмертен, то по крайней мере всемогущ. Новоявленный авторитет предлагает коллектору избавление от протектората старших — отца и дяди, с перспективой стать настоящим королем жизни. Цена скромна — покорность, поцеловать кольцо на безымянном пальце Конехо. Дэвид невежливо отказывается, а Крипер грозится на месте разделаться с новоявленным королем преступного мира. Они и не подозревали, что Конехо никогда не оставит их в покое.

Выбивая долги

Бывший солдат военно-морских сил США Дэвид Эйр год за годом снимает вестерны на современные темы. Все обвинения во вторичности, что преследуют его с выхода «Крутых времен» и «Королей улиц», несущественны, поскольку своих искренних симпатий к конкретным сюжетным вводным режиссер не скрывает, а только смакует в ответ на любую критику. Со времен «Тренировочного дня», второй сценарной работы в карьере Эйра, он с завидным упорством старается адаптировать каноничные сюжетные конструкции излюбленного жанра и присущую ему условность, рассказывая истории мексиканских картелей, танкового экипажа времен Второй мировой войны, преступников-отщепенцев из комикс-вселенной DC или простых полицейских. Эйр человек дня сегодняшнего, живая фактура диких улиц интересует его не меньше прерий, а законы Дикого Запада для него вполне органичны в качестве кодекса чести, совести и ума для героя любого времени. Крипер готов отдать за своего товарища жизнь, пустых слов во вселенной Эйра не бывает, равно как сложно найти что-либо более ценное и святое, чем семья.

Выбивая долги

В наше время фильмы Эйра ценны своей бескомпромиссностью, он работает на грани, там, где это оправдано контекстом, упиваясь насилием, натурализмом, жестокостью своих героев. «Выбивая долги» сродни ответу на выхолощенные триллеры последних лет — если здесь кого-то и убивают, то особенно цинично и буднично. Да, на этот раз Эйра вполне закономерно ругают за эксплуатацию латиноамериканской фактуры, режиссер идет по верхам, не стесняясь и этого. Его отсылки к Леоне, Корбуччи, Пекинпа вкупе с использованием цифровых камер и, на этот раз, почти телевизионной эстетикой должны злить и раздражать зрителя, наполняя его той энергетикой, которой полон «Выбивая долги» по своей природе, иначе с фильмами про месть работать нельзя. Аудитория должна ненавидеть Конехо, обливающегося кровью невинных людей во время своих сатанинских ритуалов. Так как антагонист во вселенной Эйра может быть только воплощением чистого зла и безумия. Выйди «Выбивая долги» в середине семидесятых, он нашел бы место рядом с себе подобными, стал бы предметом маленького, но верного культа. Мало кто сейчас, также как он, честно и совестно оберегает жанр вестерна и поет ему оду.

Антон Фомочкин