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Лана Паррия
Лана Паррия
Lana Parrilla
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Лана Паррия
Lana Parrilla
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Дата рождения
15 июля 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Биография Лана Паррия
Родилась 15 июля 1977 года. Бруклин, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Лана Паррия
Выбивая долги
триллер, драма, криминал
2020, США
5.0
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