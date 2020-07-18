Бесшумный, 2020

Алкоголик Рейберн Суонсон – владелец заповедника Гвен Суонсон, названного в честь его пропавшей дочери. Это акт покаяния, потому что Гвен не одобряла его охотничий образ жизни и исчезла из его машины пятью годами ранее, когда он пошел в магазин, чтобы купить виски. Рейберн охраняет заповедник от охотников, используя камеры наблюдения. Шериф Элис Густафсон находит на его территории у озера тело молодой девушки. Она замечает шрам на шее девушки, а также острие наконечника копья, застрявшее в дереве. Когда Элис связывается с Рейберном, тот понимает, что этот труп может быть связан с исчезновением его собственной дочери. Теперь герою необходимо побороть свои травмы, объединиться с шерифом и найти убийцу, пока не поздно…