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Бесшумный Бесшумный
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The Silencing

Бесшумный, 2020

2020 / США / Канада
6.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Алкоголик Рейберн Суонсон – владелец заповедника Гвен Суонсон, названного в честь его пропавшей дочери. Это акт покаяния, потому что Гвен не одобряла его охотничий образ жизни и исчезла из его машины пятью годами ранее, когда он пошел в магазин, чтобы купить виски. Рейберн охраняет заповедник от охотников, используя камеры наблюдения. Шериф Элис Густафсон находит на его территории у озера тело молодой девушки. Она замечает шрам на шее девушки, а также острие наконечника копья, застрявшее в дереве. Когда Элис связывается с Рейберном, тот понимает, что этот труп может быть связан с исчезновением его собственной дочери. Теперь герою необходимо побороть свои травмы, объединиться с шерифом и найти убийцу, пока не поздно…

  • Инструмент для метания копья в фильме называется «Атлатль». В США слово «атлатль» на науатле часто используется для возрождения использования метателей копья. Австралийские аборигены называли свой инструмент для метания копья вумера. Он до сих пор используется традиционными владельцами в сельских районах Австралии. 
  • Первый режиссер фильма Андер Энгстром был заменен на Робина Пронта из-за творческих разногласий с продюсерами. Основные съемки фильма началась в мае 2019 года в Канаде. Съемки проходили в основном в Биг-Садбери, Онтарио.

Мужчина с тяжелым прошлым живёт в уединении в лесу, когда на местности начинают находить девушек, убитых необычным способом. Он объединяется с шерифом, пытается выследить маньяка и вскоре начинает подозревать, что тот несколько лет назад похитил его дочь.

6.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 18 июля 2020
Премьера в мире 18 июля 2020
Режиссер
Робин Пронт
В ролях
Николай Костер-Вальдау
Николай Костер-Вальдау
Аннабелль Уоллис
Аннабелль Уоллис
Зан Маккларнон
Зан Маккларнон
Мелани Скрофано
Мелани Скрофано
Хиро Файнс-Тиффин
Хиро Файнс-Тиффин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Бесшумный 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 12:13
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15 голосов
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саундтрек фильма Бесшумный
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