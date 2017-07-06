Мама уехала, 2017

Виктор и Вера — счастливая семья. Они женаты уже 20 лет и у них четверо детей: Бруно (14 лет), Лара (12 лет), Тато (8 лет) и Лоло (2 года). Чтобы заботиться о детях, Вера забросила свою карьеру юриста, и целыми днями крутится как белка в колесе. Но однажды после не самого удачного рабочего дня Виктор заявляет, что его работа гораздо тяжелее, чем ее повседневные заботы о семье. Тогда Вера, чтобы отомстить неблагодарному супругу, решает взять отпуск от материнства и на десять дней уезжает по путевке в Мачу-Пикчу. Виктор полон решимости доказать, что без труда справится с нехитрыми домашними обязанностями, но стоит супруге уехать, как его решимость начинает таять на глазах.