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Постер фильма Мама уехала
5.9
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5.9

Мама уехала

, 2017
Mamá se fue de viaje
Аргентина / комедия, семейный / 18+
Постер фильма Мама уехала
5.9

О фильме

Виктор и Вера — счастливая семья. Они женаты уже 20 лет и у них четверо детей: Бруно (14 лет), Лара (12 лет), Тато (8 лет) и Лоло (2 года). Чтобы заботиться о детях, Вера забросила свою карьеру юриста, и целыми днями крутится как белка в колесе. Но однажды после не самого удачного рабочего дня Виктор заявляет, что его работа гораздо тяжелее, чем ее повседневные заботы о семье. Тогда Вера, чтобы отомстить неблагодарному супругу, решает взять отпуск от материнства и на десять дней уезжает по путевке в Мачу-Пикчу. Виктор полон решимости доказать, что без труда справится с нехитрыми домашними обязанностями, но стоит супруге уехать, как его решимость начинает таять на глазах.

В ролях

Диего Перетти
Víctor Garbo
Карла Петерсон
Карла Петерсон
Vera
Мартин Пироянски
Мартин Пироянски
Di Caprio
Агустина Кабо
Lara
Martín Lacour
Bruno
Julián Baz
Tato
Lorenzo Winograd
Lolo
Пилар Гамбоа
Пилар Гамбоа
Julia
Гильермо Аренго
Pol
Maruja Bustamante
Pachano
Режиссер Ариэль Виноград
Сценарист Хуан Вера, Mariano Vera
Композитор Dario Eskenazi
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Аргентина
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 4 февраля 2022
Премьера в мире 6 июля 2017
Дата выхода
6 июля 2017 Аргентина
Сборы в мире $10 775 800
Производство Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Patagonik Film Group
Другие названия
Mamá se fue de viaje, Ten Days Without Mom, 10 Days Without Mom, 10 μέρες χωρίς τη μαμά, Mamãe Foi Viajar, Mamãe Saiu de Férias, Мама уехала!, Mama ist verreist

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 5 марта 2022

Отзывы о фильме

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