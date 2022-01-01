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Мама уехала Мама уехала
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Mamá se fue de viaje

Мама уехала, 2017

2017 / Аргентина
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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О фильме

Виктор и Вера — счастливая семья. Они женаты уже 20 лет и у них четверо детей: Бруно (14 лет), Лара (12 лет), Тато (8 лет) и Лоло (2 года). Чтобы заботиться о детях, Вера забросила свою карьеру юриста, и целыми днями крутится как белка в колесе. Но однажды после не самого удачного рабочего дня Виктор заявляет, что его работа гораздо тяжелее, чем ее повседневные заботы о семье. Тогда Вера, чтобы отомстить неблагодарному супругу, решает взять отпуск от материнства и на десять дней уезжает по путевке в Мачу-Пикчу. Виктор полон решимости доказать, что без труда справится с нехитрыми домашними обязанностями, но стоит супруге уехать, как его решимость начинает таять на глазах.

5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2017
Возраст 12+
Режиссер
Ариэль Виноград
Ариэль Виноград
В ролях
Диего Перетти
Карла Петерсон
Карла Петерсон
Мартин Пироянски
Мартин Пироянски
Агустина Кабо
Martín Lacour
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мама уехала 2 постера
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Мама уехала
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