«Не все дома»: Рецензия Киноафиши

Антуан (Франк Дюбоск) вальяжно шагает по пляжу, пока на заднем плане хаотично взрываются фейерверки, горят площадные шатры, а люди, убегая из игровой зоны врассыпную, стараются не покалечиться и уберечь ближнего. Обращаясь к зрителю, Антуан утверждает, что происходящий на заднем плане бедлам — его рук дело, но такое может случиться с каждым. Как же так получилось? Всего пару недель назад его жизнь казалась идеальной, звание «лучший кадровик года» красуется на рабочем месте, впереди ожесточенная борьба за повышение. Дома ждут четверо детей, задорных и неповторимых, и красавица-жена Изабель (Ор Атика). Эту парадную сторону действительности Антуан мог подметить, бывая дома разве что в выходные, в будние дни все его время занимает работа, потому мимолетные разговоры за завтраком и сонные по возвращении разве что поддерживают иллюзию, что в семье все в порядке. Стоит Антуану уехать в офис, Изабель погружается в мучительные тяготы быта, воспитания неуправляемых и своенравных детей, оставаясь притом неунывающей супругой, способной не показать своей усталости. Продолжаться вечно это не могло: Изабель выдыхается и, выговорив Антуану все, что думает, уезжает в отпуск на десять дней. Что может смутить «лучшего кадровика года» в управлении собственной семьей и бытом, тем более за столь короткий срок? Антуан даже не подозревает, насколько быстро все выйдет из-под контроля.

Не все дома

Комедии с Дюбоском во Франции стали отдельным жанром: его амплуа невозмутимого, самоуверенного мужчины, немного плута, вынужденного, по мере развития сюжета, исправиться и быть внимательным к тем, кто дорог, кочует из одного фильма в другой. В одной из своих наиболее кассовых работ «Попробуй подкати» комик, например, предстал стареющим плейбоем, притворившимся ради знакомства с новой «жертвой» своих чар инвалидом-колясочником. Естественно, столь неловкая ситуация меняет его и заставляет переоценить свои идеалы, поверить в любовь и начать понимать внутреннюю красоту человека. «Не все дома» (редкий случай, когда локализация в целом передает дух ленты) — за всеми гегами про неукротимый природный беспорядок, остающийся после появления детей, сгоревшие тосты, захлопнувшиеся двери, огромную меловую доску, расчерченную расписанием, где/кто/когда и на каких кружках должен быть после учебы, — в меру сентиментальная история о примирении с действительностью. Семья как возможность побороть кризис среднего возраста. Картину с подобным заделом можно было бы представить себе и в США лет тридцать назад, с каким-нибудь Стивом Мартином в главной роли.

Не все дома

Антуан вынужден соревноваться за высокий пост с молодым и целеустремленным коллегой по фамилии Ди Каприо (не раз обыгрывается, вплоть до обсуждения в кадре «Выжившего»). И отказ от самости через определение себя профессионалом, в угоду самоидентификации себя хорошим отцом, оказывается определяющим. «Исправление» карьериста, пусть и путем познания сермяжных ценностей. Но кто поспорит: услышать осознанные первые слова трехлетнего ребенка, обращенные к отцу, куда важнее повышения. На «кто поспорит», в общем, и построен фильм Бернарда: в немного утрированном мире «Не все дома» родители по своему образу вынуждают детей заниматься теннисом, ходить на кружки и секции, да и просто жить. Стоит пришедшему в гармонию Антуану «поддеть» эту искусственную среду, все высказывают друг другу правду и, кажется, расслабляются. В этом картина Бернарда, как и любая комедия, воспевающая семейные ценности, оказывается терапевтической — посмотрите на Антуана и делайте так же.

Антон Фомочкин