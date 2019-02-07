Папа за маму, 2019

«Папа за маму» — итальянская комедия, поставленная Алессандро Дженовези («Счастливый Лазарь», «Чудеса») в 2019 году. Карло (Фабио Де Луиджи) и Джулия (Валентина Лодовини) вместе уже пятнадцать лет. У пары трое детей разных возрастов, за которыми нужен глаз да глаз. Однако отец не принимает в домашних делах никакого участия, перекладывая обязанности на возлюбленную. Устав от роли домохозяйки, Джулия бросает все и уезжает в отпуск. Впереди Карло ждут самые безумные десять дней в его жизни.

Прежде глава семейства неделями пропадал на работе. Будучи менеджером по подбору персонала в сети супермаркетов, Карло регулярно уезжал в продолжительные командировки. В связи с этим его брак с Джулией стал трещать по швам. Когда-то его жена была успешным юристом, однако замужество поставило на ее блистательной карьере крест. Долгие годы супруга мирилась с безразличием кормильца, не проявляющего заботы к детям. Но после очередной ссоры ее терпению пришел конец. Оставив Карло с тремя непоседливыми детьми, Джулия отправляется на Кубу.

Неприятности возникают в первый же день. Дочь Камилла (Анджелика Элли) страдает от подростковых проблем и нуждается в совете, тогда как 10-летний сын ставит на уши весь квартал. Кроме того, понять язык маленькой Бьянки оказывается попросту невозможно. В довесок ко всему прочему на работе Карло поручают важный заказ. Балансируя между офисом и домом, нерадивый отец то и дело попадает в абсурдные ситуации. Сумеет ли он доказать Джулии собственную состоятельность в качестве родителя?