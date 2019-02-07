Папа за маму, 2019

«Папа за маму» — итальянская комедия, поставленная Алессандро Дженовези («Счастливый Лазарь», «Чудеса») в 2019 году. Карло (Фабио Де Луиджи) и Джулия (Валентина Лодовини) вместе уже пятнадцать лет. У пары трое детей разных возрастов, за которыми нужен глаз да глаз. Однако отец не принимает в домашних делах никакого участия, перекладывая обязанности на возлюбленную. Устав от роли домохозяйки, Джулия бросает все и уезжает в отпуск. Впереди Карло ждут самые безумные десять дней в его жизни.
Прежде глава семейства неделями пропадал на работе. Будучи менеджером по подбору персонала в сети супермаркетов, Карло регулярно уезжал в продолжительные командировки. В связи с этим его брак с Джулией стал трещать по швам. Когда-то его жена была успешным юристом, однако замужество поставило на ее блистательной карьере крест. Долгие годы супруга мирилась с безразличием кормильца, не проявляющего заботы к детям. Но после очередной ссоры ее терпению пришел конец. Оставив Карло с тремя непоседливыми детьми, Джулия отправляется на Кубу.
Неприятности возникают в первый же день. Дочь Камилла (Анджелика Элли) страдает от подростковых проблем и нуждается в совете, тогда как 10-летний сын ставит на уши весь квартал. Кроме того, понять язык маленькой Бьянки оказывается попросту невозможно. В довесок ко всему прочему на работе Карло поручают важный заказ. Балансируя между офисом и домом, нерадивый отец то и дело попадает в абсурдные ситуации. Сумеет ли он доказать Джулии собственную состоятельность в качестве родителя?
За главную роль комик Фабио Де Луиджи («Афера по-итальянски») выдвигался на премию «Серебряная лента», тогда как режиссер Алессандро Дженовези был отмечен на Гамбургском кинофестивале призом зрительских симпатий.
Оригинальное название – 10 giorni senza mamma – можно перевести как «Десять дней без мамы».
Кинокартина «Папа за маму» три недели удерживала лидерство в национальном прокате. В итоге комедия Дженовези заняла 21 строчку по кассовым сборам за всю историю, достигнув отметки в 7,5 миллионов евро.
Для Анжелики Элли, Бьянки Усай и Маттео Кастелуччи, сыгравших детей Карло и Джулии, фильм стал дебютом в кино.
В основу сюжета лег мексиканский хит «Мама в отпуске» 2017 года. Но по словам режиссера, его фильм не является ремейком в чистом виде. Та ситуация, в которую угодил герой в исполнении Фабио Де Луиджи, действительно произошла с его хорошим знакомым.
Дженовези занимался адаптацией сценария в соавторстве с Джованни Боньетти.
Чтобы придать происходящему домашний тон, режиссер Дженовези настоял на использовании ручной видеокамеры. Оператором выступил Федерико Масьеро, снимавший триллер «Девушка в тумане».
Роль няни исполнила актриса Диана Дель Буфало, известная по комедии «7 часов на соблазнение». Ее карьера начиналась на шоу талантов Amici di Maria De Filippi, а сейчас она ведет юмористическое шоу Colorado на канале Italia 1.
В эпизоде появляется Никколо Сенни, прежде снимавшийся в фильмах «Миссия невыполнима 3», «Образцовый самец 2», «Водная жизнь» и «Анна».
Заботливая мать троих детей решает устроить себе десятидневные каникулы, оставив на замену мужа, ничего не смыслящего в детях.