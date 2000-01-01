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Лоран Бато
Лоран Бато Laurent Bateau
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Лоран Бато

Laurent Bateau

Дата рождения
1 января 2000
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Кандис Ренуар 7.6
Кандис Ренуар (2013)
Концерт 7.5
Концерт (2009)
Самый ценный груз 7.1
Самый ценный груз (2024)

Фильмография Лорана Бато

Бельфегор. Оживший миф
Бельфегор. Оживший миф
драма 2025, Франция
Вся жизнь впереди 5.8
Вся жизнь впереди La vie devant moi
биография, драма, исторический 2025, Франция
Самый ценный груз 7.1
Самый ценный груз La plus précieuse des marchandises
анимация, драма 2024, Бельгия / Франция
Смотреть трейлер
Только не он! 5.3
Только не он! Jamais sans mon psy
комедия 2024, Франция
Смотреть трейлер
Цифровой детокс 6.2
Цифровой детокс
комедия, мелодрама 2022, Франция
Король-львенок 6.2
Король-львенок King
приключения, семейный 2022, Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Восхитительно! 7
Восхитительно! Délicieux
комедия, драма, исторический 2021, Франция / Бельгия
Не все дома 5.3
Не все дома 10 jours sans maman
комедия 2020, Франция
Смотреть трейлер Рецензия
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