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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Лоран Бато
Laurent Bateau
Киноафиша
Персоны
Лоран Бато
Лоран Бато
Laurent Bateau
Дата рождения
1 января 2000
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.6
Кандис Ренуар
(2013)
7.5
Концерт
(2009)
7.1
Самый ценный груз
(2024)
Фильмография Лорана Бато
Бельфегор. Оживший миф
драма
2025, Франция
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.8
Вся жизнь впереди
La vie devant moi
биография, драма, исторический
2025, Франция
7.1
Самый ценный груз
La plus précieuse des marchandises
анимация, драма
2024, Бельгия / Франция
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.3
Только не он!
Jamais sans mon psy
комедия
2024, Франция
Смотреть трейлер
6.2
Цифровой детокс
комедия, мелодрама
2022, Франция
6.2
Король-львенок
King
приключения, семейный
2022, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
7
Восхитительно!
Délicieux
комедия, драма, исторический
2021, Франция / Бельгия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.3
Не все дома
10 jours sans maman
комедия
2020, Франция
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Рецензия
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ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
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