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Матиас Мальзьё
Mathias Malzieu
Киноафиша
Персоны
Матиас Мальзьё
Матиас Мальзьё
Mathias Malzieu
Дата рождения
16 апреля 1974
Возраст
52 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Сценарист, Актер, Режиссер
Актерское амплуа
Путешественник
,
Актер озвучки
,
Драматический актёр
Биография Матиас Мальзьё
Родился 16 апреля 1974 года. Монпелье, Франция.
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Популярные фильмы
7.1
Джек и механическое сердце
(2013)
5.7
Русалка в Париже
(2020)
Фильмография Матиас Мальзьё
5.7
Русалка в Париже
Une sirène à Paris / A Mermaid in Paris
мелодрама, фэнтези, комедия
2020, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
7.1
Джек и механическое сердце
Jack et la mécanique du coeur
приключения, анимация, драма
2013, Франция / Бельгия
Смотреть трейлер
Рецензия
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