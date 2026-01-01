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Матиас Мальзьё
Матиас Мальзьё Mathias Malzieu
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Матиас Мальзьё

Mathias Malzieu

Дата рождения
16 апреля 1974
Возраст
52 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Сценарист, Актер, Режиссер
Актерское амплуа
Путешественник, Актер озвучки, Драматический актёр

Биография Матиас Мальзьё

Родился 16 апреля 1974 года. Монпелье, Франция. 

Популярные фильмы

Джек и механическое сердце 7.1
Джек и механическое сердце (2013)
Русалка в Париже 5.7
Русалка в Париже (2020)

Фильмография Матиас Мальзьё

Русалка в Париже 5.7
Русалка в Париже Une sirène à Paris / A Mermaid in Paris
мелодрама, фэнтези, комедия 2020, Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Джек и механическое сердце 7.1
Джек и механическое сердце Jack et la mécanique du coeur
приключения, анимация, драма 2013, Франция / Бельгия
Смотреть трейлер Рецензия
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