Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Матиас Мальзьё
Матиас Мальзьё
Mathias Malzieu
О персоне
Фильмография
Матиас Мальзьё
Mathias Malzieu
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
16 апреля 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Сценарист, Актер, Режиссер
Биография Матиас Мальзьё
Родился 16 апреля 1974 года. Монпелье, Франция.
Развернуть
Фильмография Матиас Мальзьё
Русалка в Париже
мелодрама, фэнтези, комедия
2020, Франция
5.0
Джек и механическое сердце
приключения, анимация, драма
2013, Франция / Бельгия
7.0
Все фильмы
Related video
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев