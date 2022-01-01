Наша рецензия

Гаспар с успехом у малочисленных посетителей скромного, но уютного парижского бара на барже вечер за вечером выступает на сцене с чувственными балладами. Он человек прошлого, передвигающийся по городу на роликовых коньках, обращающий внимание на стоящие за старыми вещами истории больше, чем на людей вокруг. Дела, как полагается, идут не очень, гонорар все скромнее, порой это горсть монет и пара купюр в десять евро. Его отец и по совместительству владелец заведения вот-вот будет готов продать…