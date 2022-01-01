Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Русалка в Париже Русалка в Париже
Киноафиша Фильмы Русалка в Париже Отзывы о фильме «Русалка в Париже»
Une sirène à Paris / A Mermaid in Paris Русалка в Париже 2020 / Франция
5.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Русалка в Париже»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Гаспар с успехом у малочисленных посетителей скромного, но уютного парижского бара на барже вечер за вечером выступает на сцене с чувственными балладами. Он человек прошлого, передвигающийся по городу на роликовых коньках, обращающий внимание на стоящие за старыми вещами истории больше, чем на людей вокруг. Дела, как полагается, идут не очень, гонорар все скромнее, порой это горсть монет и пара купюр в десять евро. Его отец и по совместительству владелец заведения вот-вот будет готов продать…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают 9 причин, чтобы жить
9 причин, чтобы жить 2 комментария
Одержимая
Одержимая 2 комментария
Хэллоуин заканчивается 27 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Все дело в возрасте: правда о характере Пугачевой вышла наружу
«С фильтрами переборщила»: обнажившуюся Собчак подняли на смех
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
Тест: в каком возрасте вы умрёте?
«Надо закончить сезон»: покинувший больницу Краско вышел на связь
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
Семейный подряд: оскандалившегося Тимати разоблачили
Едва держалась на ногах: состояние вышедшей на сцену Успенской вызвало оторопь
Под этими знаками Зодиака рождаются самые умные женщины: их всего 3
«Песни и пляски на могиле»: россиянам раскрыли глаза на волю Шатунова
Приложение киноафиши