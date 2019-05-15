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Истец Истец
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Litigante

Истец, 2019

2019 / Колумбия / Франция
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Сильвия из Боготы - мать-одиночка и адвокат, оказывается втянута в коррупционный скандал.

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в мире 15 мая 2019
Режиссер
Франко Лолли
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Истец 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Что покажут в Каннах программы «Неделя критики» и «Двухнедельник режиссёров» Стали известны фильмы, вошедшие в две параллельные программы Каннского кинофестиваля. Среди них  «Виварий» с Джесси Айзенбергом, «Маяк» с Робертом Паттинсоном, а также новые фильмы Роберта Родригеса, Луки Гуаданьино и Такаси Миике.
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23 апреля 2019 14:07
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