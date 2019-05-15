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Истец
Litigante
Истец, 2019
2019 / Колумбия / Франция
6.5
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Рейтинг IMDb: 6.7
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Жанр:
драма
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О фильме
Сильвия из Боготы - мать-одиночка и адвокат, оказывается втянута в коррупционный скандал.
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6.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
2019
Премьера в мире
15 мая 2019
Режиссер
Франко Лолли
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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Новости о фильме
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23 апреля 2019 14:07
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