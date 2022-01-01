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Николя Дювошель
Николя Дювошель
Nicolas Duvauchelle
О персоне
Фильмография
Николя Дювошель
Nicolas Duvauchelle
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Дата рождения
27 марта 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Место рождения
Париж, Франция
Рост
172 см
Биография Николя Дювошеля
Родился 27 марта 1980 года. Париж, Франция.
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Фильмография Николя Дювошеля
Русалка в Париже
мелодрама, фэнтези, комедия
2020, Франция
5.0
Потерянная пуля
боевик, криминал, триллер
2020, Франция
6.0
Кроличья лапа
мелодрама, драма
2020, Россия / Бельгия / Финляндия
0.0
Впусти солнце
мелодрама, комедия, драма
2017, Франция
6.0
Жених на двоих
комедия
2017, Франция
6.0
Любовь и страсть. Далида
мелодрама, биография
2017, Франция
6.0
Сирота
драма
2016, Франция
6.0
Я не сволочь
драма
2015, Франция
6.0
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