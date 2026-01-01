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Фильмография
Николя Дювошель
Nicolas Duvauchelle
Киноафиша
Персоны
Николя Дювошель
Николя Дювошель
Nicolas Duvauchelle
Дата рождения
27 марта 1980
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Место рождения
Париж, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Комедийный актёр
Биография Николя Дювошеля
Родился 27 марта 1980 года. Париж, Франция.
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Популярные фильмы
7.8
Налет
(2009)
7.7
Черные сердца
(2023)
7.4
Черные бабочки
(2022)
Фильмография Николя Дювошеля
6.3
Шальная пуля 3
Balle perdue 3
боевик, криминал, драма
2025, Бельгия / Франция
6.5
Гугеноты
драма, исторический
2024, Франция
6.9
На страже Марселя
боевик, криминал
2023, Франция
7.7
Черные сердца
драма, боевик, военный
2023, Франция
7.4
Черные бабочки
криминал, детектив, мини-сериал
2022, Франция
6.1
Пропащий
триллер, мини-сериал
2021, Франция
5
Кроличья лапа
Rabbit's Paw
мелодрама, драма
2020, Россия / Бельгия / Финляндия
Смотреть трейлер
Рецензия
5.7
Русалка в Париже
Une sirène à Paris / A Mermaid in Paris
мелодрама, фэнтези, комедия
2020, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
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