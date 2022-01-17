Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Кей Джей Апа
Кей Джей Апа
K.J. Apa
О персоне
Фильмография
Новости
Кей Джей Апа
K.J. Apa
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
16 июня 1997
Возраст
25 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Биография Кей Джея Апы
Родился 16 июня 1997 года. Окленд, Новая Зеландия.
Развернуть
Фильмография Кей Джея Апы
Птица в клетке. Заражение
триллер, драма, мелодрама
2020, США
5.0
Жестокое лето
боевик, триллер
2020, США
3.0
Верю в любовь
мелодрама
2020, США
7.0
Собачья жизнь
драма, комедия
2017, США
8.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Канал The CW отложил выпуск новых серий «Ривердейла»
Зрителям придется запастись терпением.
Написать
17 января 2022 14:56
В трейлере шестого сезона «Ривердейла» показали Сабрину в исполнении Кирнан Шипки
Теперь все колдовские ритуалы пройдут под контролем профессионала.
Написать
20 октября 2021 11:52
Не просто коллеги по цеху: знаменитости, которых связывает крепкая дружба
Голливуд – такое место, которое может казаться обманчиво необъятным. На самом же деле, в этом микрокосмосе экранных звезд все тесно связано, и даже есть место искренним отношениям. В честь международного дня дружбы рассказываем о действительно крепких союзах знаменитых актеров и актрис.
Написать
30 июля 2021 19:00
Все новости
Related video
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь