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Мелисса Роксбур
Мелисса Роксбур
Melissa Roxburgh
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Мелисса Роксбур
Melissa Roxburgh
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Дата рождения
10 декабря 1992
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Биография Мелиссы Роксбур
Родилась 10 декабря 1992 года. Ванкувер, Канада.
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Фильмография Мелиссы Роксбур
Верю в любовь
мелодрама
2020, США
7.0
Без утешения
драма, фантастика, триллер
2016, Канада
4.0
Морской пехотинец 4
боевик, криминал, драма
2015, США
5.0
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15 июня 2021 13:44
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