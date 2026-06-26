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Постер мультфильма Мальчик на краю света
5.5
Мальчик на краю света - Трейлер
Киноафиша Фильмы Мальчик на краю света
5.5

Мальчик на краю света

, 2025
Chlopiec na krancach swiata
Польша, Испания, Турция / приключения, анимация, семейный / 18+
Трейлеры
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Постер мультфильма Мальчик на краю света
5.5
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Мальчик на краю света - Трейлер
Мальчик на краю света  Трейлер

О фильме

Может ли одна ошибка изменить ход всей жизни? Девушка теряет свою душу в результате несчастного случая. Ее братья, Омуль и Микро, отправляются в опасное путешествие, чтобы спасти ее. Несмотря на свои различия, им придется найти общий язык, чтобы их путешествие увенчалось успехом. Этот оригинальный польский мультфильм о таинственном острове Кримо и его необычных обитателях переносит зрителей в волшебное приключение. «Мальчик на краю света» — трогательная сказка о силе семейных уз, мощи сострадания и красоте природы.

Режиссер Марта Шиманска, Grzegorz Waclawek
Сценарист Кинга Кжеминска, Grzegorz Waclawek
Композитор Миколай Строинский
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Польша / Испания / Турция
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2025
Премьера в мире 26 июня 2026
Дата выхода
26 июня 2026 Польша
Производство 7Sky Animation, Animoon, Letko
Другие названия
Chlopiec na krancach swiata, The Boy at the Edge of the World, Chłopiec na krańcach świata, Omul, Omul na granicy światów

Рейтинг мультфильма

5.5
Оцените 13 голосов
5.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие мультфильмы 

Трейлеры мультфильма

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Мальчик на краю света - Трейлер
Мальчик на краю света Трейлер
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Отзывы о мультфильме

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