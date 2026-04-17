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Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный»
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Pucio
Pucio
, 2026
Pucio
Польша / анимация, семейный, приключения
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О мультфильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
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В ролях
Joanna Pach
Antonina Żbikowska
Малгожата Соха
Вальдемар Барвински
Ева Кания
Артур Барчиш
Magdalena Herman-Urbańska
Режиссер
Анна Блащик
,
Dominik Litwiniak
,
Marta Stróżycka
Сценарист
Martyna Wojcieszek
,
Marta Galewska-Kustra
,
Rafał Skarżycki
Композитор
Grzegorz Turnau
Все актеры и съемочная группа
Детали мультфильма
Страна
Польша
Продолжительность
50 минут
Год выпуска
2026
Премьера в мире
17 апреля 2026
Дата выхода
17 апреля 2026
Польша
AL
Рейтинг мультфильма
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Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы
Обновлено 24 июля 2026
Кадры из мультфильма
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