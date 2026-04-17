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Постер мультфильма Pucio
Киноафиша Фильмы Pucio

Pucio

, 2026
Pucio
Польша / анимация, семейный, приключения
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Постер мультфильма Pucio
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В ролях

Joanna Pach
Antonina Żbikowska
Малгожата Соха
Вальдемар Барвински
Ева Кания
Артур Барчиш
Артур Барчиш
Magdalena Herman-Urbańska
Режиссер Анна Блащик, Dominik Litwiniak, Marta Stróżycka
Сценарист Martyna Wojcieszek, Marta Galewska-Kustra, Rafał Skarżycki
Композитор Grzegorz Turnau
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Польша
Продолжительность 50 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 17 апреля 2026
Дата выхода
17 апреля 2026 Польша AL

Рейтинг мультфильма

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Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 24 июля 2026

Отзывы о мультфильме

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