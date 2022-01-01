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Марина Игнатова
Марина Игнатова
О персоне
Фильмография
Марина Игнатова
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Дата рождения
19 марта 1956
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Рыбы
Биография Марины Игнатовой
Родилась 19 марта 1956 года. Горький, СССР (Нижний Новгород, Россия).
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Фильмография Марины Игнатовой
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драма
2020, Россия
7.0
TheatreHD: Золотая маска: Гроза
спектакль
2016, Россия
0.0
Собачий рай
семейный
2013, США
5.0
Дерзкие дни
приключения, комедия, криминал
2007, Россия
5.0
Хвастливый мышонок
анимация
1983, СССР
6.0
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