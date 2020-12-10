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В винном отражении В винном отражении
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В винном отражении, 2019

2019 / Россия
7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Четыре разные истории о людях, их эмоциях и страстях через призму древнего напитка
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«В винном отражении» — альманах, включающий в себя четыре разные истории о людях, их эмоциях, страстях, вере и надежде. События новелл разворачиваются в нескольких странах мира. Несмотря на принадлежность к разным культурам, герои сталкиваются со схожими проблемами, пропущенными через призму напитка, сопровождающего людей свыше восьми тысяч лет.

Режиссер и сценарист Виталий Музыченко — дебютант, кинокартина которого попала в основную конкурсную программу фестиваля «Окно в Европу». Ему удалось собрать международный актерский каст, а в качестве локаций использовать живописные виды Грузии, французские переулки и шумный Лондон.

В первой части рассказывается о рестораторе-французе, который встречает важного азиатского клиента. Дегустация вина завершается неудачей: гость утверждает, что напиток испорчен и отказывается платить. Ситуация достигает апогея, когда на территории заведения объявляется местный полицейский. Затем речь пойдет о грузинском виноделе, участок которого расположен вдали от суеты мегаполиса. Но современный мир настигает пенсионера даже здесь, вынуждая вступить в последнюю схватку за дело всей жизни.

Кроме того, зрители познакомятся с молодым священником с другого конца земного шара. Ревностный христианин получает в наследство скромную винодельню, но отказывается брать деньги с посетителей. Еще одна новелла посвящена двум беззаботным актерам из Англии, выдающим себя за экспертов в шампанском. Их очередной розыгрыш идет не по плану после встречи с истинным знатоком алкогольной продукции.

 

 

В кинокартине задействован интернациональный актерский состав. Георгий и Зураб Кипшидзе — грузины, Жан Ноэль Мартин, Салим Торки и Антуан Ру — французы, Диего Фаччотти — итальянец, а Стюарт Сессионс — британец.

В прошлом Сессионс двадцать лет служил в армии и занимался благотворительностью. Он также является профессиональным фехтовальщиком и мастером рукопашного боя. В кинематографе актер известен преимущественно по малобюджетным и короткометражным работам.

За плечами Зураба Кипшидзе полувековая карьера на большом экране. Его можно было встретить в классических советских картинах «Дочки-матери» Герасимова и «Легенда о Сурамской крепости» Параджанова, а также современных фильмах и сериалах — от «Трудно быть Богом» до «Мир! Дружба! Жвачка!».

«В винном отражении» — полнометражный дебют Виталия Музыченко, построившего карьеру сомелье. По словам режиссера и сценариста, через вино он стремился отобразить чувства и эмоции людей. В 20-минутных зарисовках равно представлены как создатели знаменитого напитка, так и люди, ежедневно наслаждающиеся его вкусом.

Продюсером выступила Александра Корнеева — дочь соучредителя компании по импорту вин Simple. Для нее это первый опыт работы в кинопроизводстве.

Место оператора занял Андрей Зубарев, до этого работавший на съемочной площадке сериала «Учителя» и короткометражки «Пустите детей».

Изначально лента носила название «Вино, я люблю тебя!», отсылая к французскому киноальманаху 2006 года «Париж, я люблю тебя!».

Премьерный закрытый показ прошел 10 марта 2020 года в «Синара Центре».

Французский полицейский, виноградарь из Грузии, пара молодых актеров в Лондоне, итальянский священник — четыре истории перемен в людях через призму напитка, сопровождающего человеческие страсти восемь тысяч лет.

7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 27 мая 2021
Премьера в мире 10 декабря 2020
Возраст 16+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Виталий Музыченко
В ролях
Зураб Кипшидзе
Жан Ноэль Мартин
Антуан Ру
Георгий Кипшидзе
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма В винном отражении 3 постера
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В винном отражении
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Что есть вино? Это не просто напиток. Это начало хорошего разговора, это приятный глоток свежести в летний день, это терпкость у камина в день зимний, это целый образ жизни для тех, кто знает в вине толк.. «В винном отражении» – альманах историй, так или иначе связанных с древним напитком, вино в них  – неотъемлемая, даже системообразующая часть человеческих взаимоотношений. Фильм представляет собой альманах из четырёх историй, так или иначе связанных с…
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paveldubna 30 мая 2021, 23:07
Кино не для всех. Интересные четыре короткометражки. Приятно что снял российский режиссер.
Светлана Арефьева 4 июня 2021, 19:23
Для тех кто в теме, фильм шедевральный, глубокий со смыслом. Старик в Грузии вызывает боль, его прям жаль; Молодёжь из Франции вызывает зависть, что… Читать дальше…
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