В винном отражении, 2019

«В винном отражении» — альманах, включающий в себя четыре разные истории о людях, их эмоциях, страстях, вере и надежде. События новелл разворачиваются в нескольких странах мира. Несмотря на принадлежность к разным культурам, герои сталкиваются со схожими проблемами, пропущенными через призму напитка, сопровождающего людей свыше восьми тысяч лет.
Режиссер и сценарист Виталий Музыченко — дебютант, кинокартина которого попала в основную конкурсную программу фестиваля «Окно в Европу». Ему удалось собрать международный актерский каст, а в качестве локаций использовать живописные виды Грузии, французские переулки и шумный Лондон.
В первой части рассказывается о рестораторе-французе, который встречает важного азиатского клиента. Дегустация вина завершается неудачей: гость утверждает, что напиток испорчен и отказывается платить. Ситуация достигает апогея, когда на территории заведения объявляется местный полицейский. Затем речь пойдет о грузинском виноделе, участок которого расположен вдали от суеты мегаполиса. Но современный мир настигает пенсионера даже здесь, вынуждая вступить в последнюю схватку за дело всей жизни.
Кроме того, зрители познакомятся с молодым священником с другого конца земного шара. Ревностный христианин получает в наследство скромную винодельню, но отказывается брать деньги с посетителей. Еще одна новелла посвящена двум беззаботным актерам из Англии, выдающим себя за экспертов в шампанском. Их очередной розыгрыш идет не по плану после встречи с истинным знатоком алкогольной продукции.
В кинокартине задействован интернациональный актерский состав. Георгий и Зураб Кипшидзе — грузины, Жан Ноэль Мартин, Салим Торки и Антуан Ру — французы, Диего Фаччотти — итальянец, а Стюарт Сессионс — британец.
В прошлом Сессионс двадцать лет служил в армии и занимался благотворительностью. Он также является профессиональным фехтовальщиком и мастером рукопашного боя. В кинематографе актер известен преимущественно по малобюджетным и короткометражным работам.
За плечами Зураба Кипшидзе полувековая карьера на большом экране. Его можно было встретить в классических советских картинах «Дочки-матери» Герасимова и «Легенда о Сурамской крепости» Параджанова, а также современных фильмах и сериалах — от «Трудно быть Богом» до «Мир! Дружба! Жвачка!».
«В винном отражении» — полнометражный дебют Виталия Музыченко, построившего карьеру сомелье. По словам режиссера и сценариста, через вино он стремился отобразить чувства и эмоции людей. В 20-минутных зарисовках равно представлены как создатели знаменитого напитка, так и люди, ежедневно наслаждающиеся его вкусом.
Продюсером выступила Александра Корнеева — дочь соучредителя компании по импорту вин Simple. Для нее это первый опыт работы в кинопроизводстве.
Место оператора занял Андрей Зубарев, до этого работавший на съемочной площадке сериала «Учителя» и короткометражки «Пустите детей».
Изначально лента носила название «Вино, я люблю тебя!», отсылая к французскому киноальманаху 2006 года «Париж, я люблю тебя!».
Премьерный закрытый показ прошел 10 марта 2020 года в «Синара Центре».
Французский полицейский, виноградарь из Грузии, пара молодых актеров в Лондоне, итальянский священник — четыре истории перемен в людях через призму напитка, сопровождающего человеческие страсти восемь тысяч лет.