В винном отражении, 2019

«В винном отражении» — альманах, включающий в себя четыре разные истории о людях, их эмоциях, страстях, вере и надежде. События новелл разворачиваются в нескольких странах мира. Несмотря на принадлежность к разным культурам, герои сталкиваются со схожими проблемами, пропущенными через призму напитка, сопровождающего людей свыше восьми тысяч лет.

Режиссер и сценарист Виталий Музыченко — дебютант, кинокартина которого попала в основную конкурсную программу фестиваля «Окно в Европу». Ему удалось собрать международный актерский каст, а в качестве локаций использовать живописные виды Грузии, французские переулки и шумный Лондон.

В первой части рассказывается о рестораторе-французе, который встречает важного азиатского клиента. Дегустация вина завершается неудачей: гость утверждает, что напиток испорчен и отказывается платить. Ситуация достигает апогея, когда на территории заведения объявляется местный полицейский. Затем речь пойдет о грузинском виноделе, участок которого расположен вдали от суеты мегаполиса. Но современный мир настигает пенсионера даже здесь, вынуждая вступить в последнюю схватку за дело всей жизни.

Кроме того, зрители познакомятся с молодым священником с другого конца земного шара. Ревностный христианин получает в наследство скромную винодельню, но отказывается брать деньги с посетителей. Еще одна новелла посвящена двум беззаботным актерам из Англии, выдающим себя за экспертов в шампанском. Их очередной розыгрыш идет не по плану после встречи с истинным знатоком алкогольной продукции.