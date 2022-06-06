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Кай Гетц
Кай Гетц
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Кай Гетц
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Дата рождения
28 августа 2007
Возраст
14 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Москва, Россия
Биография Кая Гетца
Родился 28 августа 2007 года. Москва, Россия.
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Фильмография Кая Гетца
Майор Гром: Трудное детство
боевик, криминал, детектив, комедия
2022, Россия
0.0
Скажи ей
драма
2020, Россия
7.0
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Вышел первый тизер фильма «Майор Гром: Трудное детство»
«Думай, думай, думай…»
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6 июня 2022 15:25
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