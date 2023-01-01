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Чужая ненависть
Чужая ненависть, 2018: актеры и роли
The Hate U Give
Чужая ненависть
2018 / США
7.5
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Чужая ненависть, 2018: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джордж Тиллман младший
В ролях
Амандла Стенберг
Amandla Stenberg
Реджина Холл
Regina Hall
Расселл Хорнсби
Russell Hornsby
Энтони Маки
Anthony Mackie
Коммон
Common
Сабрина Карпентер
Sabrina Carpenter
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