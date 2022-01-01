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Владимир Свирский
Владимир Свирский
Vladimir Svirskiy
О персоне
Фильмография
Владимир Свирский
Vladimir Svirskiy
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Дата рождения
7 декабря 1983
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Борисов, Белоруссия
Биография Владимира Свирского
Родился 7 декабря 1983 года. Борисов, СССР (Беларусь).
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Фильмография Владимира Свирского
Sheena667
драма
2019, Россия
5.0
Русское краткое. Выпуск 3
короткометражный, драма, комедия
2018, Россия
5.0
Я умею вязать
комедия, драма
2015, Россия
6.0
Ближе, чем кажется
документальный, комедия
2015, Россия
6.0
Право на любовь
мелодрама
2014, Россия
0.0
В тумане
драма, исторический, военный
2012, Россия / Германия / Нидерланды / Латвия / Беларусь
6.0
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