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Владимир Свирский

Vladimir Svirskiy
Владимир Свирский
Владимир Свирский Vladimir Svirskiy
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Дата рождения
7 декабря 1983
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Борисов, Белоруссия
Биография Владимира Свирского

Родился 7 декабря 1983 года. Борисов, СССР (Беларусь). 

Фильмография Владимира Свирского
Sheena667
Sheena667
драма 2019, Россия
5.0
Русское краткое. Выпуск 3
Русское краткое. Выпуск 3
короткометражный, драма, комедия 2018, Россия
5.0
Я умею вязать
Я умею вязать
комедия, драма 2015, Россия
6.0
Ближе, чем кажется
Ближе, чем кажется
документальный, комедия 2015, Россия
6.0
Право на любовь
Право на любовь
мелодрама 2014, Россия
0.0
В тумане
В тумане
драма, исторический, военный 2012, Россия / Германия / Нидерланды / Латвия / Беларусь
6.0
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