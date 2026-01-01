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Наталья Ноздрина
Наталья Ноздрина Nataliya Nozdrina
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Наталья Ноздрина

Nataliya Nozdrina

Дата рождения
14 июля 1985
Возраст
41 год
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Вятские Поляны, Россия
Актерское амплуа
Романтическая актриса, Комедийный актёр, Драматический актёр
В каком театре играет

Биография Натальи Ноздриной

Родилась 14 июля 1985 года. Вятские поляны, Кировская область,СССР (Россия). 

Популярные фильмы

Папа Дэн 8.0
Папа Дэн (2022)
Ева, рожай! 6.2
Ева, рожай! (2022)
Девочка Нина и похитители пианино 6.1
Девочка Нина и похитители пианино (2023)

Фильмография Натальи Ноздриной

Чудо-доктор
Чудо-доктор
комедия, драма 2025, Россия
Я ушла, а вы остались
Я ушла, а вы остались
драма, мелодрама 2025, Россия
Бородатый нянь
Бородатый нянь
мелодрама, мини-сериал 2024, Россия
Муж в хорошие руки
Муж в хорошие руки
мелодрама, мини-сериал 2023, Россия
Девочка Нина и похитители пианино 6.1
Девочка Нина и похитители пианино Devochka Nina i pokhititeli pianino
детский, семейный, фантастика 2023, Россия
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Тени старого шкафа
Тени старого шкафа
мелодрама, мини-сериал 2022, Россия
Папа Дэн 8
Папа Дэн
драма, комедия 2022, Украина
Ева, рожай! 6.2
Ева, рожай!
комедия 2022, Россия
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Другие проекты Натальи Ноздриной
«Наше всё...» Вознесенский. Цветёт миндаль
18+

«Наше всё...» Вознесенский. Цветёт миндаль

Билеты
Кабаре
18+

Кабаре

Информация
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Новости о Наталье Ноздриной
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Появился трейлер российского фильма для всей семьи «Девочка Нина и похитители пианино»
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«Устюгов, я твой… тест»: отличите «Ментовские войны» от «Звездных войн» и попытайтесь не сойти с ума (6 вопросов со звездочкой)
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