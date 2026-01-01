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Наталья Ноздрина
Nataliya Nozdrina
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Наталья Ноздрина
Наталья Ноздрина
Nataliya Nozdrina
Дата рождения
14 июля 1985
Возраст
41 год
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Вятские Поляны, Россия
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
В каком театре играет
Театр Наций
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Биография Натальи Ноздриной
Родилась 14 июля 1985 года. Вятские поляны, Кировская область,СССР (Россия).
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Папа Дэн
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2022, Украина
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Ева, рожай!
комедия
2022, Россия
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•••
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Смотреть онлайн
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