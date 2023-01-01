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Код Гиас: Лелуш воскресший Код Гиас: Лелуш воскресший
Киноафиша Фильмы Код Гиас: Лелуш воскресший Код Гиас: Лелуш воскресший, 2019: актеры и роли
Code Geass: Fukkatsu no Lelouch Код Гиас: Лелуш воскресший 2019 / Япония
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55 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Код Гиас: Лелуш воскресший, 2019: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Горо Танигути Горо Танигути Goro Taniguchi
Роли озвучивали
Сакурай Такахиро Сакурай Такахиро Takahiro Sakurai Дзюн Фукуяма Дзюн Фукуяма Jun Fukuyama Юко Гото Юко Гото Yuko Goto Акио Оцука Акио Оцука Akio Otsuka
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
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