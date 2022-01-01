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Акио Оцука
Акио Оцука
Akio Otsuka
О персоне
Фильмография
Акио Оцука
Akio Otsuka
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Дата рождения
24 ноября 1959
Возраст
62 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Биография Акио Оцука
Родился 24 ноября 1959 года. Токио, Япония.
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Фильмография Акио Оцука
Код Гиас: Лелуш воскресший
аниме , анимация, боевик, фэнтези
2019, Япония
7.0
Орган геноцида
аниме , фантастика
2017, Япония
6.0
Гармония
фантастика, триллер
2015, Япония
6.0
Призрак в доспехах: Невинность
анимация, триллер, аниме
2004, Япония
7.0
Призрак в доспехах
анимация, аниме
1995, Япония
8.0
Порко Россо
аниме , приключения, комедия, мелодрама, фантастика, анимация
1992, Япония
7.0
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