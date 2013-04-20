Оповещения от Киноафиши
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 7.8
Врата Штейна: Дежавю

Steins;Gate: Fuka Ryouiki no Déjà vu 18+
Страна Япония
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2013
Премьера онлайн 28 марта 2017
Премьера в мире 20 апреля 2013
Дата выхода
5 декабря 2013 Южная Корея
20 апреля 2013 Япония
Сборы в мире $4 843 719
Производство AT-X, Cinema Sunshine, Frontier Works
Другие названия
Gekijouban Steins;Gate: Fuka ryouiki no dejavu, Steins;Gate: The Movie - Load Region of Déjà Vu, Steins;Gate - Il film, Steins;Gate - The Movie, Steins;Gate: El déjà vu de la región de carga, Steins;Gate: Gánh Nặng Ký Ức, Steins;Gate: Loading Area of Déjà vu, Steins;Gate: O Filme, Брама;Штейна: Область Перезавантаження Дежавю, Врата Штейна: Дежа вю, 劇場版 シュタインズ・ゲート 負荷領域のデジャヴ, 命运石之门剧场版：负荷领域的既视感
Режиссер
Кандзи Вакабаяси
В ролях
Саори Гото
Кана Ханадзава
Кана Ханадзава
Асами Имаи
Ю Кобаяси
Ю Кобаяси
Мамору Мияно
Мамору Мияно
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг мультфильма

7.8
Оцените 14 голосов
7.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Цитаты
Rintarou Okabe Машины для прыжков во времени и машины времени вообще нельзя создавать! Даже если ты поймёшь, как это сделать, никогда, ни при каких условиях не стоит их строить!
Kurisu Makise Если я ничего не сделаю, ты исчезнешь. Тебя никогда не было... У меня нет выбора, кроме как изменить прошлое!
Rintarou Okabe А если не получится? Если всё пойдёт не так? Ответ прост. Ты делаешь это снова. Возвращаешься в прошлое снова и снова, пока не добьёшься успеха. Пока есть возможность вернуться назад, люди будут поступать именно так.
Rintarou Okabe Но это лишь увеличит страдания. Изменение прошлого всегда повлияет на что-то ещё. Оно никогда не изменится так, как тебе удобно. Если ты спасёшь одного, потеряешь другого… Мечты, которые ты наконец осуществил, исчезнут. Твои давние желания будут отняты, уничтожены... И когда желаемое изменение не наступит, тебе снова и снова придётся сталкиваться с этой неотвратимой реальностью, снова и снова, снова и снова!
Rintarou Okabe Ты понимаешь боль постоянного повторения всего этого, неся ответственность за все эти потери? Ты понимаешь страх потерять человечность, когда она тебя изнуряет?
Kurisu Makise Но...
Rintarou Okabe Даже если есть возможность, прошлое нельзя менять. Нельзя превращать случайность в реальность.
Rintarou Okabe Никто не знает будущего. Именно потому, что прошлое нельзя изменить, люди могут принимать все эти боли, беды и жестокие случайности и всё равно идти вперёд.
Kurisu Makise А что ты будешь делать, Окабе? Ты исчезнешь! Я... я видела это... мир, в котором тебя нет. Лаборатория, где остались только Майюри, Хасида и я... Где никто тебя не помнит... Это было страшнее смерти! Любой след и смысл твоего существования исчезнут!
Rintarou Okabe ...Мне всё равно.
Кадры из мультфильма
