На рубеже тысячелетий миллениалы были свидетелями настоящего «золотого века» японской анимации. Ты мог любить аниме или искренне ненавидеть, презирать его или полностью игнорировать. При любом из перечисленных вариантов образы, рожденные в подсознании художников из Страны Восходящего Солнца, оседали в твоей черепушке, словно радиоактивный пепел. «Ковбой Бибоп» и «Призрак в доспехах», «Евангелион» и «Тетрадь смерти»,…
И вот судьба повернулась ко мне передом и улыбнулась в ответ!
Сбылось чудо! Я непременно должен посмотреть данный шедевр...
Он же идёт как продолжение аниме тактт
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