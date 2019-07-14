Наша рецензия

На рубеже тысячелетий миллениалы были свидетелями настоящего «золотого века» японской анимации. Ты мог любить аниме или искренне ненавидеть, презирать его или полностью игнорировать. При любом из перечисленных вариантов образы, рожденные в подсознании художников из Страны Восходящего Солнца, оседали в твоей черепушке, словно радиоактивный пепел. «Ковбой Бибоп» и «Призрак в доспехах», «Евангелион» и «Тетрадь смерти»,…