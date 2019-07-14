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Код Гиас: Лелуш воскресший Код Гиас: Лелуш воскресший
Киноафиша Фильмы Код Гиас: Лелуш воскресший Отзывы о мультфильме «Код Гиас: Лелуш воскресший»
Code Geass: Fukkatsu no Lelouch Код Гиас: Лелуш воскресший 2019 / Япония
7.4 Оцените
55 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Отзывы о мультфильме «Код Гиас: Лелуш воскресший»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

На рубеже тысячелетий миллениалы были свидетелями настоящего «золотого века» японской анимации. Ты мог любить аниме или искренне ненавидеть, презирать его или полностью игнорировать. При любом из перечисленных вариантов образы, рожденные в подсознании художников из Страны Восходящего Солнца, оседали в твоей черепушке, словно радиоактивный пепел. «Ковбой Бибоп» и «Призрак в доспехах», «Евангелион» и «Тетрадь смерти»,…

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Игорь Ареховский 14 июля 2019, 04:38
Оценка
Аж целых 8 лет я ждал и ждал продолжения этого шедевра.
И вот судьба повернулась ко мне передом и улыбнулась в ответ!
Сбылось чудо! Я непременно должен посмотреть данный шедевр...
14 июля 2019, 04:38 Ответить
Надежда Чимитова 15 июля 2019, 17:48
Я дождалась ураааа!!! 😍😍😍😍😍
15 июля 2019, 17:48 Ответить
Наталя Козак 16 июля 2019, 12:19
Оценка
Надіюсь,в Івано-Франківську тоже будуть показувати цей фільм.Дуде довго чекав продовження,кращого за це аніме ніколи не бачив.👌👌👌
16 июля 2019, 12:19 Ответить
Кирюша Солдатенков 20 июля 2019, 10:08
Оценка
Стоп, разве это ремейк?
Он же идёт как продолжение аниме тактт
20 июля 2019, 10:08 Ответить
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