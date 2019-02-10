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Постер фильма Яйцо
6.5
Киноафиша Фильмы Яйцо
6.5

Яйцо

, 2019
Öndög
Монголия / драма / 18+
Постер фильма Яйцо
6.5

Причины посмотреть

О фильме

Практически театральная постановка, как если бы театром была монгольская степь. В ней находят женский труп, и полиция оставляет возле него охрану, 18-летнего юношу. К нему проникается пастушка со странной кличкой Динозавр, и согревает его водкой и теплом собственного тела. Завораживающее кино, в котором есть место даже Элвису Пресли.

Молодой полицейский прибывает на место убийства в монгольской степи, там он встречается со странной женщиной, согревающей его водкой и теплом своего тела.

В ролях

Дуламжав Энкхтаиван
Herdswoman
Батмунх Норовсамбуу
Young Policeman
Aorigeletu
Herdsman
Gangtemuer Arild
Chief of Police
Режиссер Вань Цюаньянь
Сценарист Вань Цюаньянь
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Монголия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 10 февраля 2019
Дата выхода
3 октября 2019 Греция
19 августа 2020 Франция
Сборы в мире $554 295
Производство Mogo Film Labs
Другие названия
Öndög, Egg, 恐龍蛋, 恐龙蛋, El huevo del dinosaurio (Öndög), Jajce, Jaje, La femme des steppes, le flic et l'oeuf, Ondog, Το αυγό, Яйцо

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 12 голосов
6.6 IMDb

Отзывы о фильме

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Новости о фильме

Берлин-2019: Лучшие фильмы фестиваля
18 февраля 2019 19:04 Берлин-2019: Лучшие фильмы фестиваля Что бы там ни говорили критики, мы смогли найти свет в конце туннеля и получить удовольствие от Берлинале.
Берлин-2019: Женщина по имени Динозавр в драме «Яйцо»
11 февраля 2019 21:39 Берлин-2019: Женщина по имени Динозавр в драме «Яйцо» Постоянный гость Берлинале, китайский постановщик Ван Цюаньань привёз на фестиваль кино про Монголию, в котором звучит русская народная песня «Лучина» и Love Me Tender Элвиса Пресли.

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