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Практически театральная постановка, как если бы театром была монгольская степь. В ней находят женский труп, и полиция оставляет возле него охрану, 18-летнего юношу. К нему проникается пастушка со странной кличкой Динозавр, и согревает его водкой и теплом собственного тела. Завораживающее кино, в котором есть место даже Элвису Пресли.
Молодой полицейский прибывает на место убийства в монгольской степи, там он встречается со странной женщиной, согревающей его водкой и теплом своего тела.
|3 октября 2019
|Греция
|19 августа 2020
|Франция