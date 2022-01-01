Наша рецензия

Фильмы об организованной преступности, которую обычно называют мафией, уже давно составляют отдельный жанр. Он расцвёл буйным цветом в Америке – благо, было кому за ним ухаживать: мигранты из Италии, которые не забыли традиции родины, составляют одну из самых больших диаспор в США. Стараниями Копполы, Скорсезе, Де Пальмы и других итальянская мафия стала культурным явлением, визитной карточкой Апеннин, а позже – и великим мифом. При этом гангстерское кино родом из самой Италии в…