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Предатель Предатель
Киноафиша Фильмы Предатель Отзывы о фильме «Предатель»
Il traditore / Traitor Предатель 2019 / Италия / Франция / Бразилия / Германия
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Отзывы о фильме «Предатель»

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Наша рецензия

Фильмы об организованной преступности, которую обычно называют мафией, уже давно составляют отдельный жанр. Он расцвёл буйным цветом в Америке – благо, было кому за ним ухаживать: мигранты из Италии, которые не забыли традиции родины, составляют одну из самых больших диаспор в США. Стараниями Копполы, Скорсезе, Де Пальмы и других итальянская мафия стала культурным явлением, визитной карточкой Апеннин, а позже – и великим мифом. При этом гангстерское кино родом из самой Италии в…

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