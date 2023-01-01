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Киноафиша Фильмы Предатель Предатель, 2019: актеры и роли
Il traditore / Traitor Предатель 2019 / Италия / Франция / Бразилия / Германия
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Предатель, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Марко Беллоккьо Марко Беллоккьо Marco Bellocchio
В ролях
Пьерфранческо Фавино Пьерфранческо Фавино Pierfrancesco Favino Фаусто Руссо Алези Фаусто Руссо Алези Fausto Russo Alesi Луиджи Ло Кашио Луиджи Ло Кашио Luigi Lo Cascio Мария Фернанда Кандиду Мария Фернанда Кандиду Maria Fernanda Cândido Алессио Пратико Алессио Пратико Alessio Praticò
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