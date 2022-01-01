Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Алессио Пратико
Алессио Пратико
Alessio Praticò
О персоне
Фильмография
Алессио Пратико
Alessio Praticò
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
8 мая 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Биография Алессио Пратико
Родился 8 мая 1986 года. Италия.
Развернуть
Фильмография Алессио Пратико
Предатель
драма, криминал, детектив
2019, Италия / Франция / Бразилия / Германия
6.0
Беспощадный
драма, криминал
2019, Италия / Франция
6.0
Все фильмы
Related video
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь